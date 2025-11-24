恐懼貪婪指數探底、千點崩盤又怎樣？存股哥：長期是天堂存股照常進行

＊原文發文時間為11月21日

今天（11/21）盤中暴跌千點，收991點，昨天800多點漲幅全部回吐還不夠賠，看了一下恐慌與貪婪指數最低剩下6分（極度恐懼），跟今年4月股災期間差不多低分，不過我認為存股人還是不用過度擔心，你過去做什麼事，現在也做什麼事。

「恐懼與貪婪指數」是一個觀察市場情緒的參考工具，對短線交易者、想做價差的人較有參考價值，對於存股長投、想養大現金流與資產的人來說只是一個情緒溫度計而已，短期的下殺、回檔只是市場的必經過程。

這個恐懼與貪婪指數往上還有恐懼、中性、貪婪、極度貪婪之分，代表投資人對於市場的情緒的綜合指標，對於存股人來說我認為把自己的情緒控制在中性是最好的，對於大漲或大跌才能理性得去做出正確且對你有利的判斷。

觀察這半個多月殺了2000點的跌幅，金融股還是正常發揮提供非常穩定的防禦力，甚至今天還有許多金融股不跌反漲，這也間接讓高股息受惠，面對短期回檔，高股息還是有一定程度的防禦力的。

高股息有現金流，可以讓你抱得比較穩，股息可以再投入、支應生活開支、降低預算壓力，讓你避免賣股焦慮及增加消費的自由感，「心理帳戶」的額度提升是有經濟學理論支持的，如果抱不住、因為恐慌胡亂買賣，那無論你持有市值型、高股息或是宇宙無敵型也沒用。

要是你有開槓桿，面對短期下殺最重要的就是控制風險，常看我文章的老鐵們應該都能做得非常到位，無論是維持率或本利和的控制，我相信各位在這種程度的跌幅應該不會有任何影響才是。

接受市場的必然性並且克制自己的情緒，不要因為其他人的言論輕易改變自己的想法，時間會給願意耐心等待、長期持有的人一個滿意的答案。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。