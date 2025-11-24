CNN恐懼貪婪指數跌破個位數…極佳買點？鴕鳥胃：最怕的時刻其實最甜

＊原文發文時間為11月21日

CNN恐懼貪婪指數跌到6，進入「極度恐懼」上一次掉到個位數，是今年4/8的關稅股災。

如果你是股齡不到半年的新手，這大概是第一次真正感受到市場的恐懼。

虧損會讓人懷疑自己，下跌會讓人不安，恐懼情緒勒索伴隨群眾心理會在被放到最大。

但回顧股市歷史，你會發現：每一次的股市修正，後續都會再創新高。極度恐慌，往往都是絕佳買點！

只是當下的恐懼，會讓人很難抱住，更別說加碼。想要在市場賺錢，第一件事就是學會克服「害怕虧損」的心理本能。

「這波恐慌該買？該抱？還是該逃？」先問自己一件事：這筆錢短期會用到嗎？套牢會不會影響短期生活？像是今年要繳的保費、下個月的房貸車貸、孩子的學雜費...

如果答案是會，那建議先退出。因為沒人能保證這波什麼時候止跌，短期資金不該承擔市場風險。

但如果這筆錢3年甚至10年都不會動到，那建議續抱。在資金充裕的情況下，可以左側分批加碼。從歷史上來看，最終股市會隨時間創新高，而長期持有始終是報酬最高的資產策略。

想獲得超額報酬，就必須與不確定性共存

