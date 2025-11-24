快訊

老師難為／輕拍肩膀被控不當管教 防禦性教學自保有必要

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

準天琴颱風恐發展 氣象專家揭時程、最新預測路徑

CNN恐懼貪婪指數跌破個位數…極佳買點？鴕鳥胃：最怕的時刻其實最甜

聯合新聞網／ 鴕鳥胃投資隨筆
CNN恐懼貪婪指數跌到6，進入罕見的「極度恐懼」，是今年4/8關稅股災後首次回到個位數。中央社
CNN恐懼貪婪指數跌到6，進入罕見的「極度恐懼」，是今年4/8關稅股災後首次回到個位數。中央社

＊原文發文時間為11月21日

CNN恐懼貪婪指數跌到6，進入「極度恐懼」上一次掉到個位數，是今年4/8的關稅股災。

如果你是股齡不到半年的新手，這大概是第一次真正感受到市場的恐懼。

虧損會讓人懷疑自己，下跌會讓人不安，恐懼情緒勒索伴隨群眾心理會在被放到最大。

但回顧股市歷史，你會發現：每一次的股市修正，後續都會再創新高。極度恐慌，往往都是絕佳買點！

只是當下的恐懼，會讓人很難抱住，更別說加碼。想要在市場賺錢，第一件事就是學會克服「害怕虧損」的心理本能。

「這波恐慌該買？該抱？還是該逃？」先問自己一件事：這筆錢短期會用到嗎？套牢會不會影響短期生活？像是今年要繳的保費、下個月的房貸車貸、孩子的學雜費...

如果答案是會，那建議先退出。因為沒人能保證這波什麼時候止跌，短期資金不該承擔市場風險。

但如果這筆錢3年甚至10年都不會動到，那建議續抱。在資金充裕的情況下，可以左側分批加碼。從歷史上來看，最終股市會隨時間創新高，而長期持有始終是報酬最高的資產策略。

想獲得超額報酬，就必須與不確定性共存

◎本文內容已獲 鴕鳥胃投資隨筆 授權，更多分析詳見莫而官網全文；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

貪婪指數 CNN

延伸閱讀

周冠男：0050、006208一次All in勝率較高？定期定額只是心理工具！

25歲剩140萬投資跌15萬喊絕望？股板炸鍋：假哭真炫吧

永無止盡？Google示警AI算力「每半年就要翻倍」…網：台積電要噴了

FED三把手突然放鴿！12月降息機率飆破7成…網喊：年底三萬不要不信

相關新聞

恐懼貪婪指數探底、千點崩盤又怎樣？存股哥：長期是天堂存股照常進行

＊原文發文時間為11月21日 今天（11/21）盤中暴跌千點，收991點，昨天800多點漲幅全部回吐還不夠賠，看了一下恐慌與貪婪指數最低剩下6分（極度恐懼），跟今年4月股災期間差不多低分，不過我認為

CNN恐懼貪婪指數跌破個位數…極佳買點？鴕鳥胃：最怕的時刻其實最甜

＊原文發文時間為11月21日 CNN恐懼貪婪指數跌到6，進入「極度恐懼」上一次掉到個位數，是今年4/8的關稅股災。 如果你是股齡不到半年的新手，這大概是第一次真正感受到市場的恐懼。 虧損

FED三把手突然放鴿！12月降息機率飆破7成…網喊：年底三萬不要不信

美股在21日全面反彈，關鍵就在聯準會（FED）三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯的「意外放鴿」。一句「近期可能需要再次降息」讓市場瞬間嗨翻，12月降息機率從29％爆衝到超過70％。消息傳到PTT後，大盤走

永無止盡？Google示警AI算力「每半年就要翻倍」…網：台積電要噴了

Google高層在公司全體大會上丟出驚人預測：AI算力需求未來五年將暴增1000倍，且目標是「每半年翻倍」。這不是多花錢堆伺服器，而是要靠更高能效、更強TPU，把同樣電力榨出更多算力。消息在PTT掀起

25歲剩140萬投資跌15萬喊絕望？股板炸鍋：假哭真炫吧

一名25歲網友在PTT股板發文，表示自己從大學打工就開始投資，今年最高資產一度到200萬，但因為美股UUUU、順藥、南亞科都沒停利，最後在下跌中虧了近15萬，目前資產掉到約140萬，直呼「人生快沒了」

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。