FED三把手突然放鴿！12月降息機率飆破7成…網喊：年底三萬不要不信

聯合新聞網／ 綜合報導
FED三把手一句「近期可能降息」讓12月降息機率飆破七成，美股強彈、台股網友嗨喊年底行情，但也有人警告仍看老鮑最終決定。圖／聯合報系資料照片
美股在21日全面反彈，關鍵就在聯準會（FED）三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯的「意外放鴿」。一句「近期可能需要再次降息」讓市場瞬間嗨翻，12月降息機率從29％爆衝到超過70％。消息傳到PTT後，大盤走勢、年底行情、老鮑立場等議題瞬間掀起多空交鋒。

報導指出，威廉斯提到勞動市場轉弱、通膨壓力緩解，表示「近期內有空間下調利率區間」。外界解讀這可能就是12月例會前的政策暗示。美股四大指數全面收紅，但台積電ADR仍小跌。市場普遍認為川普關稅戰壓抑需求、失業上升，在當前環境下維持高利率將不利投資與就業，因此12月降息一碼機率大增。原PO在心得中也提到，若降息確立、關稅紛爭逐漸落幕，科技股與美股都有望再創新高。

不少人看到降息機率飆升，立刻開始喊行情：「鮑爾：我可沒說喔」、「老鮑沒說但老鮑有出來說要印鈔」、「11月12月高手局」、「年底三萬不要不信 記憶卡蛙狂飆」、「明天28000、年底3萬」。也有人認為降息預期會讓資金回流市場，台股中小型股年底可能更有機會。

另一派則認為「放話行情」反覆得太誇張：「上星期說不降 現在又要降？」、「三天三變 怎麼做都輸」、「估計下周又鷹 就是不想讓你猜」、「有決定權的那位沒出來啊」、「老三有毛用 老大說了算」。也有人提醒不要被期待帶著跑：「真的降了再買＝少賺；沒降＝少賠」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

