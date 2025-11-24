永無止盡？Google示警AI算力「每半年就要翻倍」…網：台積電要噴了

Google高層在公司全體大會上丟出驚人預測：AI算力需求未來五年將暴增1000倍，且目標是「每半年翻倍」。這不是多花錢堆伺服器，而是要靠更高能效、更強TPU，把同樣電力榨出更多算力。消息在PTT掀起討論，從台積電、電力缺口到「賣鏟子才是贏家」各派觀點瞬間開戰。

Google Cloud副總裁 Amin Vahdat 表示，AI基礎設施競賽昂貴而關鍵，算力需在五年內成長1000倍，並非靠暴力砸錢，而是靠TPU能效提升。Google剛推出第七代TPU Ironwood，能效比2018年提升近30倍。Sundar Pichai 則坦言2026將是緊張的一年，算力供應是最大瓶頸。外界關注AI泡沫可能性，但Google仍認為「投資不足風險更高」。PTT原PO也補充自己的觀點：若Google以相同成本做到更高算力，真正會崩的不是AI，而是那些成本太高、跟不上競賽的陣營。

不少人看到算力增長願景後第一反應是「半導體全噴」，留言如：「五年一千倍需求，台積電買起來」、 「賣鏟子的才是最賺錢」、 「老黃說過別人免費都比他貴 預言要成真了」、 「電力五年能成長千倍嗎?」、 「算力成長1000倍，不是機器增加1000倍也不是電力1000倍」。也有網友強調能效才是這波競賽的核心，並不代表要砸出1000倍支出：「重點在能效大幅提升」、 「TPU普及越快，Nv死越快」、 「以同樣電力做到更強算力 才是關鍵」。

另一派則質疑這種「五年翻十次」的說法過於樂觀，直言：「每半年機子就淘汰 折舊要幾年？」、 「亂喴一通 你電力根本沒有」、 「以現在製程感覺不太可能捏」、 「Google已經不可能再燒這種量的錢擴充了 現金儲備都快燒完了」。也有網友提醒硬體與基礎設施仍是現實牆壁：「你沒有電 再多的晶片也沒用」、 「記憶體要多少才夠？DDR5-6000要變6000000？」、 「電力基建才是真正瓶頸」。

