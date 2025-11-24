快訊

基隆大型社區傳槍響！男子頭部中彈死亡 警扣槍彈查有無暴力脅迫

打擊假帳號！X推「關於此帳號」新功能 用戶所在地、改名次數都公開

反聖嬰發生機率衝破80%以上 氣象粉專：「冷冬」機會增

聽新聞
0:00 / 0:00

25歲剩140萬投資跌15萬喊絕望？股板炸鍋：假哭真炫吧

聯合新聞網／ 綜合報導
25歲網友控訴投資虧損「剩140萬」掀股板炸裂，不少人直喊假哭真炫，也有人提醒少賺比賠更痛。中央社
25歲網友控訴投資虧損「剩140萬」掀股板炸裂，不少人直喊假哭真炫，也有人提醒少賺比賠更痛。中央社

一名25歲網友在PTT股板發文，表示自己從大學打工就開始投資，今年最高資產一度到200萬，但因為美股UUUU、順藥、南亞科都沒停利，最後在下跌中虧了近15萬，目前資產掉到約140萬，直呼「人生快沒了」。他想轉向大盤ETF，詢問順藥、南亞科是否還有救。貼文一出瞬間引爆板上情緒，從嘲諷到鼓勵通通都有。

原PO說自己沒物慾、努力存錢投資，200萬高點回落至140萬讓他情緒低落，甚至覺得「怎麼虧這麼多」。他考慮出清個股改買0050正2或美股大盤，詢問順藥、南亞科後市如何。大量網友湧入，分成看衰、看破盲點、純嘲諷、溫情鼓勵等不同派系，每個群體的留言都極具代表性。

不少人認為原PO的資產對25歲來說相當不錯，甚至遠超同齡人：「25 歲這樣贏超多人了吧」、 「100萬變140 明明是賺XD 證明少賺比賠更痛苦」、 「小資蛙：尼很棒，已經贏大多數同齡人囉」、 「25歲我還在扛50萬學貸」、 「我25只有一根懶叫」。也有人建議乾脆放棄個股、擁抱大盤：「看你要不要認真研究 找出自己的那套 不然就是買大盤」、 「70%買大盤30%做個股，做幾季就知道差別」、 「一次投VT後，之後有收入就投，你人生已經贏了==」。

但也有另一派網友毫不留情，覺得原PO根本在無病呻吟：「有140萬還發這種認知你還是別投資比較好」、 「信貸槓桿歐硬 贏回失去的一切」、 「25歲剩140？假哭真炫吧」、 「還有140萬 又不是負債140萬 該三小」、 「無病呻吟 這樣就人生快沒了？」、 「辛苦存錢怎麼買這些股票...」。也有人直接點破原PO的風控問題：「前高200現在大盤修不到10%你就回吐30% 風控問題盤過了嗎？」、 「你對持股都沒定見 你還是0050比較穩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 資產 美股 負債 信貸 槓桿 ETF

延伸閱讀

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆：你賣才會漲

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

周冠男：0050、006208一次All in勝率較高？定期定額只是心理工具！

相關新聞

FED三把手突然放鴿！12月降息機率飆破7成…網喊：年底三萬不要不信

美股在21日全面反彈，關鍵就在聯準會（FED）三把手、紐約聯準銀行總裁威廉斯的「意外放鴿」。一句「近期可能需要再次降息」讓市場瞬間嗨翻，12月降息機率從29％爆衝到超過70％。消息傳到PTT後，大盤走

永無止盡？Google示警AI算力「每半年就要翻倍」…網：台積電要噴了

Google高層在公司全體大會上丟出驚人預測：AI算力需求未來五年將暴增1000倍，且目標是「每半年翻倍」。這不是多花錢堆伺服器，而是要靠更高能效、更強TPU，把同樣電力榨出更多算力。消息在PTT掀起

25歲剩140萬投資跌15萬喊絕望？股板炸鍋：假哭真炫吧

一名25歲網友在PTT股板發文，表示自己從大學打工就開始投資，今年最高資產一度到200萬，但因為美股UUUU、順藥、南亞科都沒停利，最後在下跌中虧了近15萬，目前資產掉到約140萬，直呼「人生快沒了」

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆：你賣才會漲

大盤近來劇烈震盪，一天大噴、隔天大跌，讓原PO發文直問「下禮拜是不是一開盤就要停損？」引發股板大爆炸。從AI泡沫疑慮、記憶體利空到可轉債高手停損，市場情緒瀰漫焦慮，但網友留言方向卻呈現截然不同的兩派。

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

摩根士丹利（大摩）在最新亞太峰會上，把台積電目標價直接開到1688元，引爆PTT大量留言。台積電本身財報、產能、AI成長性都在新聞裡，但網路世界的焦點完全不在基本面，而是聚焦在這組「不可能成交」又「過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。