25歲剩140萬投資跌15萬喊絕望？股板炸鍋：假哭真炫吧

一名25歲網友在PTT股板發文，表示自己從大學打工就開始投資，今年最高資產一度到200萬，但因為美股UUUU、順藥、南亞科都沒停利，最後在下跌中虧了近15萬，目前資產掉到約140萬，直呼「人生快沒了」。他想轉向大盤ETF，詢問順藥、南亞科是否還有救。貼文一出瞬間引爆板上情緒，從嘲諷到鼓勵通通都有。

原PO說自己沒物慾、努力存錢投資，200萬高點回落至140萬讓他情緒低落，甚至覺得「怎麼虧這麼多」。他考慮出清個股改買0050正2或美股大盤，詢問順藥、南亞科後市如何。大量網友湧入，分成看衰、看破盲點、純嘲諷、溫情鼓勵等不同派系，每個群體的留言都極具代表性。

不少人認為原PO的資產對25歲來說相當不錯，甚至遠超同齡人：「25 歲這樣贏超多人了吧」、 「100萬變140 明明是賺XD 證明少賺比賠更痛苦」、 「小資蛙：尼很棒，已經贏大多數同齡人囉」、 「25歲我還在扛50萬學貸」、 「我25只有一根懶叫」。也有人建議乾脆放棄個股、擁抱大盤：「看你要不要認真研究 找出自己的那套 不然就是買大盤」、 「70%買大盤30%做個股，做幾季就知道差別」、 「一次投VT後，之後有收入就投，你人生已經贏了==」。

但也有另一派網友毫不留情，覺得原PO根本在無病呻吟：「有140萬還發這種認知你還是別投資比較好」、 「信貸槓桿歐硬 贏回失去的一切」、 「25歲剩140？假哭真炫吧」、 「還有140萬 又不是負債140萬 該三小」、 「無病呻吟 這樣就人生快沒了？」、 「辛苦存錢怎麼買這些股票...」。也有人直接點破原PO的風控問題：「前高200現在大盤修不到10%你就回吐30% 風控問題盤過了嗎？」、 「你對持股都沒定見 你還是0050比較穩」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。