快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆：你賣才會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
台股連日大震盪，PTT出現兩派極端聲音，有人看成恐慌反指標、喊著準備抄底，也有人堅定看空、建議開盤直接停損，市場情緒陷入激烈拉扯。中央社
台股連日大震盪，PTT出現兩派極端聲音，有人看成恐慌反指標、喊著準備抄底，也有人堅定看空、建議開盤直接停損，市場情緒陷入激烈拉扯。中央社

大盤近來劇烈震盪，一天大噴、隔天大跌，讓原PO發文直問「下禮拜是不是一開盤就要停損？」引發股板大爆炸。從AI泡沫疑慮、記憶體利空到可轉債高手停損，市場情緒瀰漫焦慮，但網友留言方向卻呈現截然不同的兩派。

原PO描述近期盤勢一天大漲、一天大崩，把多空都洗到暈頭。他指出網路上充滿「熊市論」、均線連破、個股紛紛破底，AI與記憶體族群也面臨雜音，加密貨幣如BTC同樣重挫。他觀察到不少人主張「不確定方向不要買」，甚至連做可轉債的高手也停損，讓他懷疑是不是要提前撤退。原PO擔心是否會「以為要崩卻直接彈」，問板上是否有高手能給方向。

不少人反向解讀恐慌訊號，語氣輕鬆甚至鼓勵加碼，「周末看到人恐慌代表穩了 安心睡覺等開盤」、 「星期一是停利不是停損」、 「下星期一定噴爛啊」、 「開高走高收最高」、 「多頭底部反彈，直接滿倉」、 「星期一要開始漲了捏」、 「長線還是一定會漲啦 買下去刪app就對了」，也有人把劇烈震盪視為加碼機會，「季線是這波最後抄底時刻…要把握」、 「彈起來就是訊號 禮拜一手刀進場」、 「人棄我取 我是說紙箱」。

另一派則完全看空，甚至直接建議停損或放空，「一鍵停損 然後反手做空」、 「反彈放空唯一解」、 「寧可小賠出場等下一波低點」、 「開高馬上出貨 真心不騙」、 「季線已經跌破了 那根千億綠K就是鍋蓋」、 「空手無感等散戶情緒」、 「下檔支撐是半年線 還有1700點空間」。不少人語氣反諷，「開盤即收盤 建議退出 回頭是岸」、 「你現在不跑其他人也會跑」、 「停損這樣我才能買便宜的」、 「一鍵出清反手放空 一定賺爛」、 「你不賣就跌 賣了就反彈」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

周冠男：0050、006208一次All in勝率較高？定期定額只是心理工具！

相關新聞

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆：你賣才會漲

大盤近來劇烈震盪，一天大噴、隔天大跌，讓原PO發文直問「下禮拜是不是一開盤就要停損？」引發股板大爆炸。從AI泡沫疑慮、記憶體利空到可轉債高手停損，市場情緒瀰漫焦慮，但網友留言方向卻呈現截然不同的兩派。

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

摩根士丹利（大摩）在最新亞太峰會上，把台積電目標價直接開到1688元，引爆PTT大量留言。台積電本身財報、產能、AI成長性都在新聞裡，但網路世界的焦點完全不在基本面，而是聚焦在這組「不可能成交」又「過

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

輝達財報亮眼卻換來股價下跌，黃仁勳在內部會議罕見吐出心聲，坦言市場標準高到「怎麼做都不對」。這段內容曝光後，在PTT上引發大量討論，不少網友感嘆老黃壓力真的扛很大。 輝達公布創紀錄財報、盤後漲6％，

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

台股兩天震2000點！國安基金被點名「只撐台積電（2330）」引爆討論

台股遭逢美國非農數據意外強勢，瞬間把前一天的大漲全數吐回，從2萬8554點一路回落，短短時間蒸發近2000點。原PO直呼「除了台積電，根本不知道國安基金在幹嘛」，引發網友對「護盤到底該護誰」的大量討論

熊市來了？政府停擺、美債壓力、幣圈亂象…這局是不是提早走空

PTT股板今天出現一篇討論市場走勢的提問文。原PO看著美債風險、流動性不足、幣圈動盪再加上關稅政策壓力，直呼這一波跌勢是否代表「熊市提前報到」。貼文一出，立刻引來大量網友討論，從「還早」到「已經開始」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。