大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆：你賣才會漲

大盤近來劇烈震盪，一天大噴、隔天大跌，讓原PO發文直問「下禮拜是不是一開盤就要停損？」引發股板大爆炸。從AI泡沫疑慮、記憶體利空到可轉債高手停損，市場情緒瀰漫焦慮，但網友留言方向卻呈現截然不同的兩派。

原PO描述近期盤勢一天大漲、一天大崩，把多空都洗到暈頭。他指出網路上充滿「熊市論」、均線連破、個股紛紛破底，AI與記憶體族群也面臨雜音，加密貨幣如BTC同樣重挫。他觀察到不少人主張「不確定方向不要買」，甚至連做可轉債的高手也停損，讓他懷疑是不是要提前撤退。原PO擔心是否會「以為要崩卻直接彈」，問板上是否有高手能給方向。

不少人反向解讀恐慌訊號，語氣輕鬆甚至鼓勵加碼，「周末看到人恐慌代表穩了 安心睡覺等開盤」、 「星期一是停利不是停損」、 「下星期一定噴爛啊」、 「開高走高收最高」、 「多頭底部反彈，直接滿倉」、 「星期一要開始漲了捏」、 「長線還是一定會漲啦 買下去刪app就對了」，也有人把劇烈震盪視為加碼機會，「季線是這波最後抄底時刻…要把握」、 「彈起來就是訊號 禮拜一手刀進場」、 「人棄我取 我是說紙箱」。

另一派則完全看空，甚至直接建議停損或放空，「一鍵停損 然後反手做空」、 「反彈放空唯一解」、 「寧可小賠出場等下一波低點」、 「開高馬上出貨 真心不騙」、 「季線已經跌破了 那根千億綠K就是鍋蓋」、 「空手無感等散戶情緒」、 「下檔支撐是半年線 還有1700點空間」。不少人語氣反諷，「開盤即收盤 建議退出 回頭是岸」、 「你現在不跑其他人也會跑」、 「停損這樣我才能買便宜的」、 「一鍵出清反手放空 一定賺爛」、 「你不賣就跌 賣了就反彈」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。