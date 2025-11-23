穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

摩根士丹利（大摩）在最新亞太峰會上，把台積電目標價直接開到1688元，引爆PTT大量留言。台積電本身財報、產能、AI成長性都在新聞裡，但網路世界的焦點完全不在基本面，而是聚焦在這組「不可能成交」又「過度吉利」的目標價。

大摩重申台積電「優於大盤」評等，並給出1688元目標價，理由包含AI需求強勁、2026年成長動能、毛利率維持53%以上、擴產加速等。大摩看好台積電2025年營收年增率達30%中段，AI半導體年均複合成長率也可望超越先前預期的40%。新聞同時提到3奈米與CoWoS擴張、以及供應鏈多檔個股獲得「優於大盤」評等。然而，PTT板友的目光全都集中在「1688」這個數字。

部分網友以輕鬆方式看待這個目標價，認為確實很「吉利」，「1688是白包嗎」、 「1688一路發專案 大摩投顧關心您」、 「1688=一路發發」、 「紅包式喊盤」、 「大吉呀！」等留言不斷，也有人半開玩笑回覆「蹲得越低，跳得越高」、 「穩惹」、 「上看1988」。

反對聲音則更大，質疑目標價根本不合理，「1000+都跳5塊 要怎樣1688」、 「根本不可能有1688這個價位」、 「這數字一看就知道亂喊」、 「這目標價假到靠北」等批評湧現，不少人更指向外資動機，「出貨文」、 「喊漲自己賣…當人傻？」、 「大摩是不是想騙無知的散戶」、 「林爸爸賣超第一跟我說看最好」，也有人反用諧音吐槽「1688=一路拜拜」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。