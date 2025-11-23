輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

輝達財報亮眼卻換來股價下跌，黃仁勳在內部會議罕見吐出心聲，坦言市場標準高到「怎麼做都不對」。這段內容曝光後，在PTT上引發大量討論，不少網友感嘆老黃壓力真的扛很大。

輝達公布創紀錄財報、盤後漲6％，但隔天股價開高走低，收跌3.15％。黃仁勳在內部會議中表示，市場沒有真正欣賞財報成績，覺得現在已經陷入怎麼做都無法討好的局面。他指出，如果成績不好會被說是泡沫證據，成績太好又會被指助長泡沫，市場期待已高到難以承受。他也提到網路迷因滿天飛，甚至有人說輝達在「撐住整個地球」。

不少網友替老黃抱不平，覺得他壓力真的很大，「老黃講的話還是可信的」、「老黃加油！」、「你是我們的英雄！」、「爸爸的辛勞我們都知道」；也有人認為財報數字終究會帶動股價，「其實輝達只要確保淨利持續上升，股價早晚會噴回來」、「營收數字在那 終究會補漲」。

另一派則不買單，甚至直接酸，「詐騙當然怎麼做都不對」、「老黃沒錯 是市場錯了 做不出用的AGI」、「笑死，最近大股東出脫，市場就不能有所反應？」、「怎麼做都不對，就是泡沫」；也有人指出市場預期本來就高，「本來只要100-120分及格 現在100-180分還挑你內容」、「利空連發，可以開始買了」。

