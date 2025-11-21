快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

台股兩天震2000點！國安基金被點名「只撐台積電（2330）」引爆討論

聯合新聞網／ 綜合報導
大盤近兩日震盪明顯，權值股對整體指數的影響再度成為討論焦點。記者曾原信／攝影
台股遭逢美國非農數據意外強勢，瞬間把前一天的大漲全數吐回，從2萬8554點一路回落，短短時間蒸發近2000點。原PO直呼「除了台積電，根本不知道國安基金在幹嘛」，引發網友對「護盤到底該護誰」的大量討論。

原PO表示，美國一份非農數據就讓台股急殺800多點，直接吃掉昨天同步上漲的800點。從本月高點算起，指數回檔已逼近2000點，南亞科甚至跌停、中鋼跌到17.7元，讓他質疑國安基金是否只剩下護台積電這一招。

不少網友則反問：都2萬6、2萬7的位置了，現在還期待國安基金「硬拉」市場合理嗎？

不少人覺得護盤最有效率的就是買台積電，「不買垃圾」、「護台積電最省錢啊」、「拉G撐指數才是控盤」；也有人認為大盤位階高，護盤本來就不該太積極，「26000護個鳥蛋」、「漲這麼多回檔很正常」、「國安基金要等融資洗出來才會救」。

另一派則對國安是否真的有在護盤提出質疑，「昨天買GG今天賠光光」、「根本沒看到護盤的力道」、「國安又把人騙進去追高」。

也有人不滿只護權值股、放生其他族群，「其他都死翹翹，只剩GG在撐」、「不護南亞科才奇怪」、「你愛買雜股怪誰？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

一句「台灣有事日本有事」使中國揚言制裁旅遊…阿格力：日股回檔我持續加碼

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

熊市來了？政府停擺、美債壓力、幣圈亂象…這局是不是提早走空

輝達財報挨誤會…台股大跌另有原因？哲哲：應收帳款增103億不是泡沫

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

熊市來了？政府停擺、美債壓力、幣圈亂象…這局是不是提早走空

PTT股板今天出現一篇討論市場走勢的提問文。原PO看著美債風險、流動性不足、幣圈動盪再加上關稅政策壓力，直呼這一波跌勢是否代表「熊市提前報到」。貼文一出，立刻引來大量網友討論，從「還早」到「已經開始」

輝達財報挨誤會…台股大跌另有原因？哲哲：應收帳款增103億不是泡沫

分析師郭哲榮在於今日中午提到，昨天台股大漲近900點，但今天盤中一度大跌千點。媒體昨天還在報導輝達財測「救了全球股市」，結果今天卻閃崩，不少人開始懷疑AI是否泡沫化。 他先解讀輝達財報。市場原先

一句「台灣有事日本有事」使中國揚言制裁旅遊…阿格力：日股回檔我持續加碼

阿格力在影片中談到，近期日本首相高市早苗說出「台灣有事，日本就有事」這句話，使中國方面對此仍感到不滿，聲稱要制裁日本，並鼓吹中國人不要去日本旅遊。 日本方面則顯得態度平靜，認為市場自然會調整。他

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

美國總統川普為緩解物價壓力與民怨，宣布自美東時間11月13日起，對咖啡、香蕉、番茄、熱帶水果、糕點等237項農產品及食品豁免對等關稅，多數品項需以冷藏、冷凍櫃運輸，對貨櫃船公司冷鏈運價與營收有正面挹注。PTT股板原PO轉貼新聞後嘲諷，「川普說要讓世界感受痛苦，結果先讓美國人民痛苦」，質疑先前「沒有通膨、都是拜登害的」說法，如今卻急著對民生品項退稅。

