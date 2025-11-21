台股兩天震2000點！國安基金被點名「只撐台積電（2330）」引爆討論

台股遭逢美國非農數據意外強勢，瞬間把前一天的大漲全數吐回，從2萬8554點一路回落，短短時間蒸發近2000點。原PO直呼「除了台積電，根本不知道國安基金在幹嘛」，引發網友對「護盤到底該護誰」的大量討論。

原PO表示，美國一份非農數據就讓台股急殺800多點，直接吃掉昨天同步上漲的800點。從本月高點算起，指數回檔已逼近2000點，南亞科甚至跌停、中鋼跌到17.7元，讓他質疑國安基金是否只剩下護台積電這一招。

不少網友則反問：都2萬6、2萬7的位置了，現在還期待國安基金「硬拉」市場合理嗎？

不少人覺得護盤最有效率的就是買台積電，「不買垃圾」、「護台積電最省錢啊」、「拉G撐指數才是控盤」；也有人認為大盤位階高，護盤本來就不該太積極，「26000護個鳥蛋」、「漲這麼多回檔很正常」、「國安基金要等融資洗出來才會救」。

另一派則對國安是否真的有在護盤提出質疑，「昨天買GG今天賠光光」、「根本沒看到護盤的力道」、「國安又把人騙進去追高」。

也有人不滿只護權值股、放生其他族群，「其他都死翹翹，只剩GG在撐」、「不護南亞科才奇怪」、「你愛買雜股怪誰？」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。