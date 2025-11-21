快訊

熊市來了？政府停擺、美債壓力、幣圈亂象…這局是不是提早走空

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪加劇，網友熱議「這算熊市嗎？」多數人認為跌幅仍有限，市場情緒尚未崩盤，但國際風險升高讓討論持續升溫。記者曾原信／攝影
台股震盪加劇，網友熱議「這算熊市嗎？」多數人認為跌幅仍有限，市場情緒尚未崩盤，但國際風險升高讓討論持續升溫。記者曾原信／攝影

PTT股板今天出現一篇討論市場走勢的提問文。原PO看著美債風險、流動性不足、幣圈動盪再加上關稅政策壓力，直呼這一波跌勢是否代表「熊市提前報到」。貼文一出，立刻引來大量網友討論，從「還早」到「已經開始」各種聲音都有。

原PO點出近期國際情勢紛亂：美國政府停擺、美債壓力不斷上升、幣圈出現家族內控負面事件、加上關稅政策引發的經濟不確定性，讓市場流動性快速抽離，避險資金明顯轉往傳統資產

他觀察，美股指數「走出山頂形態」，台股也連日震盪。他認為川普對部分爭議事件沉默，加上早前曾說「要逼美聯儲降息」，讓他更加不安，並直問版友：這是不是已經提早踏入熊市了？

不少網友認為「現在談熊市還太早」，「還有人這樣問就是還沒，嘻嘻」、「跌兩成以上才叫熊市」、「這只是回調」、「季線都還在上面」、「四月那個才叫真的跌，現在這個不算」；也有人點出位階仍高「26000捏」、「漲多少，才跌一點」、「離跌20%還早」、「還在季線之上是要熊什麼熊」。

也有一派覺得風險升高、不容忽視，「也許已經進入但我們不知道」、「未爆彈一堆，美債最大」、「日本熊都出來了」、「這只是開始」；甚至有人認為已經變調「是」、「快了」、「比特幣那邊已經不行了」、「美國太亂，AI也救不了」。也有網友酸「你槓桿開很大吼」、「跌沒超過5600點算什麼熊市啊笑死」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

