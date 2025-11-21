輝達財報挨誤會…台股大跌另有原因？哲哲：應收帳款增103億不是泡沫

分析師郭哲榮在於今日中午提到，昨天台股大漲近900點，但今天盤中一度大跌千點。媒體昨天還在報導輝達財測「救了全球股市」，結果今天卻閃崩，不少人開始懷疑AI是否泡沫化。

他先解讀輝達財報。市場原先預估輝達財測為614億美元，但公司實際給出的金額高達650億美元，是明顯優於預期的。不過，有部分投資人注意到輝達應收帳款從230億美元增加到333億美元，暴增103億，因此擔心財報「虛胖」。

哲哲說，他研究後認為這樣的擔憂有點危言聳聽。

首先，應收帳款的增加是橫跨三個季度，不是單季暴增 再來，輝達營收持續成長，應收帳款變多是正常現象，且應收帳款占比甚至比上一季更低

因此若把股市下跌歸咎於輝達財報，他認為不太合理，也不認為AI有泡沫疑慮。

至於今日回檔原因，他指出主要是昨晚美國公布9月非農數據：原預估5萬人，實際公布11.9萬人，使得市場對下個月降息的預期跌破40%。因此影響的是總經與籌碼面，而非AI基本面。他認為這都是短線因素，只要AI熱度延續、科技公司營收與獲利持續增長，股市最終仍會再往上走。

哲哲提到，自己持有的國泰20年美債（00687B）今天跳空上漲。他認為股市大跌時，資金本來就容易流向美債避險；待股市跌深後，再把部分美債轉到元大台灣50（0050）等市值型ETF，未來獲利會更亮眼。

今日台股回檔千點，他反而覺得樂觀。原因包括：

1.季線（26471點）附近具有強力支撐，只要美股不再破底，跌幅差不多到位 2.昨天融資增加34億、餘額達3096億，今日大跌可順勢清理融資，有助後續反彈 3.他提出的「1121 多頭歸隊」雖然不是一定會發威，但若發威時力道會很強，回頭看今天很可能是相對低點

他強調現在仍是多頭市場，前陣子一路上漲不敢買就算了，現在回檔還不敢買「就太可惜」；並引用一句名言「下跌時沒小麥的人，上漲時也不會有小麥。」現在不買，之後上去一定會後悔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。