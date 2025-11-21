聽新聞
0:00 / 0:00
一句「台灣有事日本有事」使中國揚言制裁旅遊…阿格力：日股回檔我持續加碼
阿格力在影片中談到，近期日本首相高市早苗說出「台灣有事，日本就有事」這句話，使中國方面對此仍感到不滿，聲稱要制裁日本，並鼓吹中國人不要去日本旅遊。
日本方面則顯得態度平靜，認為市場自然會調整。他也補充，從十月前三大赴日旅客來源來看，依序是韓國、中國和台灣，所以中國想透過旅遊與經濟手段讓日本收回相關發言。
阿格力認為，這句話本身其實沒什麼，甚至以玩笑方式表示：「不是說中國你怎樣？我隔壁鄰居有事情，我也會有事情，這樣就不行了？」
接著他引用Diamond Online的報導，指出日本不要去陷入中國式的「包圍商業模式」。
原因是旅遊產業的收入結構與想像不同：
過去陸客大量來台旅遊時，雖然看起來能帶來龐大觀光收入，但實際上巴士、旅行社等多由中國資金掌握；日本情況也類似，「看起來賺的是日本，但真正獲利的還是中國企業」。
因此日本人覺得說，即使中國旅客大量來訪，日本能實際賺到的收入也有限。
反過來說，如果陸客真的不去日本，阿格力表示其他國家旅客自然會補上，且旅遊品質是否因此提升，大家心裡都有答案。
最後他提到，受到這些消息影響，日股近期有出現一些回檔，而他自己選擇持續加碼。
◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言