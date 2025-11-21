快訊

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

穿梭在市場的花式吹捧 老闆與熟客間的美味默契

台股開盤至少恐跌700點！年底不用做空…哲哲：現在還是多頭市場

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達財報優於預期卻由漲轉跌，哲哲指出主要原因是非農新增人數高於預期，導致降息機率掉到4成以下，引發美股籌碼面大幅調整，與AI基本面無關。圖／本報資料照片
輝達財報優於預期卻由漲轉跌，哲哲指出主要原因是非農新增人數高於預期，導致降息機率掉到4成以下，引發美股籌碼面大幅調整，與AI基本面無關。圖／本報資料照片

分析師郭哲榮21日上午表示，輝達公布的財報「明明就優於預期」，盤中股價一度大漲5%，但最後翻黑下跌約3%，連帶使美股四大指數全數走弱。他指出，市場誤以為是AI泡沫引發賣壓，其實真正的原因在於最新公布的非農新增就業人數達11.9萬人，「大幅超過預期的5萬人」，使12月降息機率跌破4成，才引發整體籌碼面快速調整。

郭哲榮強調，這次的回檔與企業基本面無關，「現在AI還是火熱」，而總經數據導致情緒修正並不代表產業轉弱。他認為短線下跌也有助「清理一下融資」，對後續反彈反而是正面因素。

至於今日台股，他預估開盤可能面臨「跌700多點」，但仍看好季線26373點附近的支撐力道。他表示該位置有機會成為短線止穩區間。

他同時提醒投資人注意今天日期為11月21日，提到所謂「1121多頭歸隊」。雖然不保證一定發威，但他認為若能從此回穩，未來回頭看可能會是相對低點。

郭哲榮重申，目前仍在多頭市場，回檔是買點，下跌時不敢布局，「等之後又噴上去，你一定會後悔」。他再次提醒年底的操作原則：「真的不用做空。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭哲榮 回檔 台股 美股

延伸閱讀

美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

美國失業率創4年新高...12月降息有望？辣媽：報告太尷尬、偏鴿但又不夠爛

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

相關新聞

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

美國總統川普為緩解物價壓力與民怨，宣布自美東時間11月13日起，對咖啡、香蕉、番茄、熱帶水果、糕點等237項農產品及食品豁免對等關稅，多數品項需以冷藏、冷凍櫃運輸，對貨櫃船公司冷鏈運價與營收有正面挹注。PTT股板原PO轉貼新聞後嘲諷，「川普說要讓世界感受痛苦，結果先讓美國人民痛苦」，質疑先前「沒有通膨、都是拜登害的」說法，如今卻急著對民生品項退稅。

台股開盤至少恐跌700點！年底不用做空…哲哲：現在還是多頭市場

分析師郭哲榮21日上午表示，輝達公布的財報「明明就優於預期」，盤中股價一度大漲5%，但最後翻黑下跌約3%，連帶使美股四大指數全數走弱。他指出，市場誤以為是AI泡沫引發賣壓，其實真正的原因在於最新公布的

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

股市的鬼故事特別多，昨天Nvidia才救了全世界，早上起床一看美股又乘坐溜滑梯淪陷了！ 我總認為現在處於股市的高點，很多風吹草動就很可能會造成暴漲或暴跌，昨天Nvidia公佈好業績，幾乎全世界的

美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

原PO指出，近期美股的走勢、題材熱度與估值飆高，讓他越看越有「2021味道」。當年SaaS與各種做夢股估值飆上天，最後不只腰斬，很多甚至跌到 -90%。他認為今年AI、核能、量子、無人機等題材正上演相

846點大反彈後遇美股崩盤！非農再破預期…12月降息機率不到4成、股市情緒爆恐慌

大家早安；再撐一天就放假了！周日要回暖，希望下周股市也著放晴。 美股 AI再度熄火，四大指數開高走低，睡前很開心、睡醒更吃驚，進入下跌走勢，真的心臟要夠大顆。村長輝達盤中曾因亮眼財報與強勁財測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。