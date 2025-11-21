台股開盤至少恐跌700點！年底不用做空…哲哲：現在還是多頭市場

分析師郭哲榮21日上午表示，輝達公布的財報「明明就優於預期」，盤中股價一度大漲5%，但最後翻黑下跌約3%，連帶使美股四大指數全數走弱。他指出，市場誤以為是AI泡沫引發賣壓，其實真正的原因在於最新公布的非農新增就業人數達11.9萬人，「大幅超過預期的5萬人」，使12月降息機率跌破4成，才引發整體籌碼面快速調整。

郭哲榮強調，這次的回檔與企業基本面無關，「現在AI還是火熱」，而總經數據導致情緒修正並不代表產業轉弱。他認為短線下跌也有助「清理一下融資」，對後續反彈反而是正面因素。

至於今日台股，他預估開盤可能面臨「跌700多點」，但仍看好季線26373點附近的支撐力道。他表示該位置有機會成為短線止穩區間。

他同時提醒投資人注意今天日期為11月21日，提到所謂「1121多頭歸隊」。雖然不保證一定發威，但他認為若能從此回穩，未來回頭看可能會是相對低點。

郭哲榮重申，目前仍在多頭市場，回檔是買點，下跌時不敢布局，「等之後又噴上去，你一定會後悔」。他再次提醒年底的操作原則：「真的不用做空。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。