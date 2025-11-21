現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈回應。

原PO坦言，近期行情不佳，他反覆進出場停損，賺到的錢幾乎吐回去。雖想把現金拿去買房或投資店面，但不是資金不足，就是看到風險後不敢下手。他想問網友，在行情看不懂、不看好時，大家都如何處理手上的現金，避免衝動操作。

不少網友真的給出具體方法，「刪除APP，打遊戲，看動畫」、「找點其他事情做 不要想著運用你的現金」、「不看盤，屁股坐穩去打電動」、「買0050或美債 當作第一層資金放著」、「現金也可以拿來做空啊」；也有人直白表示「忘記股市這件事就好了」。

另一派則從人性面直接吐槽，「有人天生心裡就有瓜哥 喜歡送幸福」、「看起來像賭癮」、「台灣人就是愛賭（？）」、「破線不跑就是相信自己…相信」、「歐印吧 載浮載沉一段時間還是會賺錢」；甚至有人開玩笑「放我這裡 每個月給我1%保管費 就不會亂買了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。