快訊

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

穿梭在市場的花式吹捧 老闆與熟客間的美味默契

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因行情震盪導致反覆停損，想戒掉衝動下單習慣，網友建議刪交易APP、找別的事做、有些則調侃人性難改，討論區呈現理性與幽默並存的熱議氣氛。中央社
原PO因行情震盪導致反覆停損，想戒掉衝動下單習慣，網友建議刪交易APP、找別的事做、有些則調侃人性難改，討論區呈現理性與幽默並存的熱議氣氛。中央社

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈回應。

原PO坦言，近期行情不佳，他反覆進出場停損，賺到的錢幾乎吐回去。雖想把現金拿去買房或投資店面，但不是資金不足，就是看到風險後不敢下手。他想問網友，在行情看不懂、不看好時，大家都如何處理手上的現金，避免衝動操作。

不少網友真的給出具體方法，「刪除APP，打遊戲，看動畫」、「找點其他事情做 不要想著運用你的現金」、「不看盤，屁股坐穩去打電動」、「買0050或美債 當作第一層資金放著」、「現金也可以拿來做空啊」；也有人直白表示「忘記股市這件事就好了」。

另一派則從人性面直接吐槽，「有人天生心裡就有瓜哥 喜歡送幸福」、「看起來像賭癮」、「台灣人就是愛賭（？）」、「破線不跑就是相信自己…相信」、「歐印吧 載浮載沉一段時間還是會賺錢」；甚至有人開玩笑「放我這裡 每個月給我1%保管費 就不會亂買了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

放空 美債 風險 停損

延伸閱讀

846點大反彈後遇美股崩盤！非農再破預期…12月降息機率不到4成、股市情緒爆恐慌

美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

美國失業率創4年新高...12月降息有望？辣媽：報告太尷尬、偏鴿但又不夠爛

相關新聞

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

美國總統川普為緩解物價壓力與民怨，宣布自美東時間11月13日起，對咖啡、香蕉、番茄、熱帶水果、糕點等237項農產品及食品豁免對等關稅，多數品項需以冷藏、冷凍櫃運輸，對貨櫃船公司冷鏈運價與營收有正面挹注。PTT股板原PO轉貼新聞後嘲諷，「川普說要讓世界感受痛苦，結果先讓美國人民痛苦」，質疑先前「沒有通膨、都是拜登害的」說法，如今卻急著對民生品項退稅。

台股開盤至少恐跌700點！年底不用做空…哲哲：現在還是多頭市場

分析師郭哲榮21日上午表示，輝達公布的財報「明明就優於預期」，盤中股價一度大漲5%，但最後翻黑下跌約3%，連帶使美股四大指數全數走弱。他指出，市場誤以為是AI泡沫引發賣壓，其實真正的原因在於最新公布的

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

股市的鬼故事特別多，昨天Nvidia才救了全世界，早上起床一看美股又乘坐溜滑梯淪陷了！ 我總認為現在處於股市的高點，很多風吹草動就很可能會造成暴漲或暴跌，昨天Nvidia公佈好業績，幾乎全世界的

美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

原PO指出，近期美股的走勢、題材熱度與估值飆高，讓他越看越有「2021味道」。當年SaaS與各種做夢股估值飆上天，最後不只腰斬，很多甚至跌到 -90%。他認為今年AI、核能、量子、無人機等題材正上演相

846點大反彈後遇美股崩盤！非農再破預期…12月降息機率不到4成、股市情緒爆恐慌

大家早安；再撐一天就放假了！周日要回暖，希望下周股市也著放晴。 美股 AI再度熄火，四大指數開高走低，睡前很開心、睡醒更吃驚，進入下跌走勢，真的心臟要夠大顆。村長輝達盤中曾因亮眼財報與強勁財測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。