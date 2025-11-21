NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

股市的鬼故事特別多，昨天Nvidia才救了全世界，早上起床一看美股又乘坐溜滑梯淪陷了！

我總認為現在處於股市的高點，很多風吹草動就很可能會造成暴漲或暴跌，昨天Nvidia公佈好業績，幾乎全世界的科技股都大漲，今天跌勢又被新聞說是AI泡沫逐漸變大，才一個晚上就有這樣兩極的說法。

才一個晚上，難道晶片都賣光？難道ai的效益都已經顯現完畢？難道大家都不用ai？難道Nvidia已經從泡沫中受害？如果你看到，就趁跌買，如果你看壞就趁漲賣了吧。

有時候漲跌不需要太找理由，看新聞的同時也請保持理性判斷，順著自己的心意去思考，別被新聞的風向帶得心煩意亂！我的作法就是漲看資產，跌找買價，看來今天可能又是忙碌的一天。

CNN的「恐懼貪婪指數」來到6分，和今年四月有得比！大家心中的恐懼分數到哪裡了呢？

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。