美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

原PO指出，近期美股的走勢、題材熱度與估值飆高，讓他越看越有「2021味道」。當年SaaS與各種做夢股估值飆上天，最後不只腰斬，很多甚至跌到 -90%。他認為今年AI、核能、量子、無人機等題材正上演相似劇本，引起股板熱烈討論，多空立場瞬間炸開。

原PO回顧2021年從高潮到崩壞的節奏：SaaS族群PE動輒百倍、EV/Sales十倍起跳，年底快速腰斬，隔年繼續跌，讓無數投資人重傷。他認為今年的AI與科技題材也出現同樣跡象，包括估值高漲、題材氾濫、9至10月衝出頭部、年底急殺。

不同的是，今年沒有升息壓力，市場背景完全相反，但劇情是否續演，成為市場焦點。

認同原PO的網友認為行情確實「怪怪的」，「末升段不都這樣子」、「這次AI泡沫是2000網路泡沫級的」、「APPS真的經典 怎麼上去怎麼下來」、「破位了欸」、「看推文情緒感覺還沒跌夠」；也有人直接感受到氣氛轉變「確實有股怪味 從十月中就開始了」、「大漲大跌應該就是頭部了吧」。

另一派網友認為今年根本不能跟2021相提並論，「現在是降息循環 背景差太多」、「這次巨頭遠期PE不高 不要亂比2001」、「少了QE背景 條件落差很大餒」、「現在經濟數據完全不同 利率還算高」。也有人反問原PO的操作「知道會大跌還不放空？單呢？」、「你這麼厲害肯定all in放空了吧XD」。

