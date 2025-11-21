快訊

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

穿梭在市場的花式吹捧 老闆與熟客間的美味默契

聽新聞
0:00 / 0:00

美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議近期美股走勢是否複製2021年泡沫節奏，從AI、核能到無人機題材估值飆高，引發「末升段味道」討論，也有人強調今年利率環境、巨頭估值與資金背景完全不同。記者余承翰／攝影
網友熱議近期美股走勢是否複製2021年泡沫節奏，從AI、核能到無人機題材估值飆高，引發「末升段味道」討論，也有人強調今年利率環境、巨頭估值與資金背景完全不同。記者余承翰／攝影

原PO指出，近期美股的走勢、題材熱度與估值飆高，讓他越看越有「2021味道」。當年SaaS與各種做夢股估值飆上天，最後不只腰斬，很多甚至跌到 -90%。他認為今年AI核能、量子、無人機等題材正上演相似劇本，引起股板熱烈討論，多空立場瞬間炸開。

原PO回顧2021年從高潮到崩壞的節奏：SaaS族群PE動輒百倍、EV/Sales十倍起跳，年底快速腰斬，隔年繼續跌，讓無數投資人重傷。他認為今年的AI與科技題材也出現同樣跡象，包括估值高漲、題材氾濫、9至10月衝出頭部、年底急殺。

不同的是，今年沒有升息壓力，市場背景完全相反，但劇情是否續演，成為市場焦點。

認同原PO的網友認為行情確實「怪怪的」，「末升段不都這樣子」、「這次AI泡沫是2000網路泡沫級的」、「APPS真的經典 怎麼上去怎麼下來」、「破位了欸」、「看推文情緒感覺還沒跌夠」；也有人直接感受到氣氛轉變「確實有股怪味 從十月中就開始了」、「大漲大跌應該就是頭部了吧」。

另一派網友認為今年根本不能跟2021相提並論，「現在是降息循環 背景差太多」、「這次巨頭遠期PE不高 不要亂比2001」、「少了QE背景 條件落差很大餒」、「現在經濟數據完全不同 利率還算高」。也有人反問原PO的操作「知道會大跌還不放空？單呢？」、「你這麼厲害肯定all in放空了吧XD」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 核能 無人機 降息 美股 升息

延伸閱讀

美債說好6月倒？網揶揄「每年都倒一次」曝真正風險

輝達從「救全村」變「噬亡村」？網卻勸：現在跑不如好好待著

台股漲點排行出爐！11/20刷新歷史次高 網驚：2025是刷榜年

846點大反彈後遇美股崩盤！非農再破預期…12月降息機率不到4成、股市情緒爆恐慌

相關新聞

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

美國總統川普為緩解物價壓力與民怨，宣布自美東時間11月13日起，對咖啡、香蕉、番茄、熱帶水果、糕點等237項農產品及食品豁免對等關稅，多數品項需以冷藏、冷凍櫃運輸，對貨櫃船公司冷鏈運價與營收有正面挹注。PTT股板原PO轉貼新聞後嘲諷，「川普說要讓世界感受痛苦，結果先讓美國人民痛苦」，質疑先前「沒有通膨、都是拜登害的」說法，如今卻急著對民生品項退稅。

台股開盤至少恐跌700點！年底不用做空…哲哲：現在還是多頭市場

分析師郭哲榮21日上午表示，輝達公布的財報「明明就優於預期」，盤中股價一度大漲5%，但最後翻黑下跌約3%，連帶使美股四大指數全數走弱。他指出，市場誤以為是AI泡沫引發賣壓，其實真正的原因在於最新公布的

現金在手比滿倉更焦慮？如何克制下單衝動…空手其實最難操作

原PO分享近期的投資困境：雖然前陣子大賺一波，但行情轉弱後，手上握著現金卻反而更焦慮。看到波動就接刀、停損、再接、再停損，甚至放空也常被嘎。明知該空手卻忍不住下單，導致獲利回吐又多賠一些，引來網友熱烈

NVIDIA昨天救全村、今天跌成鬼一夜變臉！股市鬼故事又一篇

股市的鬼故事特別多，昨天Nvidia才救了全世界，早上起床一看美股又乘坐溜滑梯淪陷了！ 我總認為現在處於股市的高點，很多風吹草動就很可能會造成暴漲或暴跌，昨天Nvidia公佈好業績，幾乎全世界的

美股「怪味」再現…越看越像2021年！但背景完全相反？

原PO指出，近期美股的走勢、題材熱度與估值飆高，讓他越看越有「2021味道」。當年SaaS與各種做夢股估值飆上天，最後不只腰斬，很多甚至跌到 -90%。他認為今年AI、核能、量子、無人機等題材正上演相

846點大反彈後遇美股崩盤！非農再破預期…12月降息機率不到4成、股市情緒爆恐慌

大家早安；再撐一天就放假了！周日要回暖，希望下周股市也著放晴。 美股 AI再度熄火，四大指數開高走低，睡前很開心、睡醒更吃驚，進入下跌走勢，真的心臟要夠大顆。村長輝達盤中曾因亮眼財報與強勁財測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。