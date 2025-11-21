846點大反彈後遇美股崩盤！非農再破預期…12月降息機率不到4成、股市情緒爆恐慌

大家早安；再撐一天就放假了！周日要回暖，希望下周股市也著放晴。

AI再度熄火，四大指數開高走低，睡前很開心、睡醒更吃驚，進入下跌走勢，真的心臟要夠大顆。村長輝達盤中曾因亮眼財報與強勁財測上漲5%，但最終轉跌超3%，AI股跟著消風，台積電ADR也回落1.72%。就算是有股神聖光加持的Alphabet仍是跌1%。

另一個敗因是9月非農新增11.9萬人（高於預期），讓市場降低對12月降息的押注。

最新資料顯示12月降息機率不到40%，市場仍然呈現極度恐慌。

昨天大漲846點，拿下史上第二大漲點；但美股昨夜崩一片，今天周五很可能讓空軍上演復仇記。大盤反彈已靠近月線，加上勇敢融資又多了36億元，提防震盪拉回，短線操作建議更保守一點。

話說記憶體為何崩壞，我做一集影片跟大家分享，必須特別強調力積電是豬隊友嘿！

3+1招 調整配置

台股已經一個多月沒創新高，主力外資傾向空方賣超，如果你已經感到「不適」的話，記得做好調整。

1.去槓桿：降低風險，避開不必要的爆雷 2.慢節奏：類股輪動放緩，別追高 3.調配置：提高防禦比重或分散布局 還有最後一招！ 4.刪APP：適用於心臟不夠強的朋友

