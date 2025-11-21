輝達從「救全村」變「噬亡村」？網卻勸：現在跑不如好好待著

美股近期急轉直下，費半高點回落一成五，引爆股板全面炸鍋。原PO貼文點出恐慌指數回到四月低點，反倒是可能加碼的時機，但也坦言「沒錢加碼的，至少先去槓」。貼文引來多方、空方與存股派全面交鋒，情緒瞬間衝到最高點。

原PO表示，這波從大漲翻成急跌，許多人還沒等到「真正進熊市」就受不了。他引用近期恐慌指數位置，認為與四月位置相近，若以情緒面判斷，反而是考慮補一些部位的時機。

但原PO也提醒，如果滿手血、沒資金加碼，「去槓、留下有護城河的公司」，比此時恐慌賣出更實際。他直言現在才跑「高機率阿呆谷」。

多方網友認為情緒殺過頭、長期投資不用怕，「我ok，你先存」、「大不了套十年 我買微軟META台積電這十年都不會倒 吧 不會吧」、「買熱門股的才需要擔心」、「國安基金在 能蹦到哪 無腦多」、「金融海嘯時比這更可怕 是讓你看不到盡頭的下跌」。

另一派網友認為現在不是喊多的時機，「融資都還沒殺出來，你還留在場內當人割嗎」、「大家待著你比較好跑嗎」、「快跑啊！抓最後一個」、「這只是剛開始，早跑少吃好幾根」、「阿呆谷不是這麼高位階在說的好嗎」、「說聯準會放鷹的 美債不分長短都漲啊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。