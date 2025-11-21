川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

美國總統川普為緩解物價壓力與民怨，宣布自美東時間11月13日起，對咖啡、香蕉、番茄、熱帶水果、糕點等237項農產品及食品豁免對等關稅，多數品項需以冷藏、冷凍櫃運輸，對貨櫃船公司冷鏈運價與營收有正面挹注。PTT股板原PO轉貼新聞後嘲諷，「川普說要讓世界感受痛苦，結果先讓美國人民痛苦」，質疑先前「沒有通膨、都是拜登害的」說法，如今卻急著對民生品項退稅。

川普今年4月以行政命令啟動「對等關稅」，對貿易逆差國的多項進口商品加徵關稅，9月曾微調清單，11月再度簽署新令，擴大豁免農產品與食品，並追溯自13日生效。白宮公布的品項涵蓋咖啡、可可、茶葉、香草豆、牛肉製品、熱帶水果、香料、堅果、穀物及多種根莖類，合計超過200項，明載目的是在物價高漲壓力下「減輕家庭生活成本」，同時配合與多國貿易談判進展調整關稅範圍。英美媒體並指出，這些商品大多仰賴冷藏、冷凍櫃運輸，運價往往是乾貨櫃數倍，對冷鏈承運業者而言是一大利多。

一名網友在PTT發文直言，川普先前標榜要讓世界為美國吃苦，結果半年內最先感受到痛苦的卻是美國民眾。他提到，川普日前仍宣稱美國通膨穩定、問題都在拜登政府，如今卻對民生必需的農產品大舉豁免關稅，「再這樣搞下去明年期中選舉應該不用選了」，認為這次政策轉彎等於間接承認關稅確實推升物價，不得不在選舉壓力下退讓。

許多網友在留言中延伸批評，嘲諷「憨川和川粉過了半年才知道關稅會提高物價」、「之前不是說關稅都是外國企業付的？怎麼會引起民怨？」有人指出美國超市香蕉漲價約7%，其他食品也連動上漲，顯示關稅成本終究轉嫁到消費端，並提醒「漲價的東西很少會真的降回來」，即使關稅取消，物價回調仍有限。也有人用板上流行的「TACO」梗調侃川普一再轉向，認為從「關稅不致通膨」到「為民眾降物價而豁免關稅」，是典型政治算計下的政策打臉。

其他網友則從產業與台灣角度討論後續影響。有人關注海運與冷鏈運輸是否能「跟著噴」，也有人提到我國對美農產品出口包括茶葉、糕餅、調製水果、樹薯粉及水產品等，過去一年輸美農產品產值約8.8億美元，其中台灣吳郭魚外銷美國比重高達七成，烘焙糕餅約三成，顯示若相關品項長期維持較低關稅，對出口具有一定利多。

不過，亦有留言提醒，生鮮貨運具季節性與高風險，即便冷藏櫃運價較高，並非所有攬貨業者願意承攬，實際受惠程度仍要觀察。

