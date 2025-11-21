台股漲點排行出爐！11/20刷新歷史次高 網驚：2025是刷榜年

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台股近年來漲幅明顯，一名網友PTT股板整理「台股前十大單日漲點紀錄」，依據證交所資料列出自2021年以來的大漲日，並附上臺灣證券交易所網站連結，方便板友查證。最新一筆紀錄來自今（20）日加權指數勁揚846.24點、收在27,426.36點，躍居史上第2大漲點，貼文一出，不少網友回憶今年4月10日指數單日飆漲逾1,600點的「大奇蹟日」，直呼2025年簡直是「刷榜的一年」，也順勢展開多空心情對比與指標意義的討論。

依原PO整理，漲點第1名為2025年4月10日，加權指數大漲1,608.27點、收在19,000.03點，漲幅高達9.25%，成交金額約新台幣1,974億元，當日被視為台股史上最大單日漲點與罕見「幾乎全面漲停」的一天。當時美國總統川普宣布暫緩對等關稅90天，舒緩市場對貿易衝突升溫的疑慮，激勵台股從前一波重挫中急彈翻揚。第2名則是2025年11月20日，受惠AI龍頭輝達第3季財報優於預期，帶動台積電股價大漲、權值股全面走強，終場指數上漲846.24點、漲幅3.18%，為歷史第2大漲點之一，成交金額逾5,700億元。

原PO表示，此次排名資料引用自證交所歷史行情，並依漲點高低列出前十名，包含2024年多個AI行情與政策題材帶動的大漲日，也順道補上證交所最新更新的成交金額數字。他笑稱「借用之前版友格式，有誤請指正」，並提到第一名當天的成交量約2,085億元，相較於其他高漲點日的動輒3、4千億甚至5千億，顯得相對偏低，頗具「權值股鎖漲停、少量拉指數」的味道，引來網友接力討論「誰在買」、「誰在鎖」等市場資金來源問題。

多數網友看到排行後，先是回味今年4月10日與11月20日兩天的驚人走勢，形容是「空軍屠宰場」、「一開手機整排紅燈」、「有參與到的都可以寫進股市履歷」。有人感嘆第一名那天幾乎是權值股與中小型股齊鎖漲停，要再複製難度極高，也有人認為隨著指數位階不斷墊高，未來在3萬、4萬點之上，只要單日漲幅4％左右，突破1,600點漲點紀錄並非不可能，直言「有生之年應該還會再被刷新好幾次」，將2025年稱為「AI年、刷榜年」。也有多頭網友趁機嘲諷「空蛙被關廁所」、「光看空手和減碼的人哀號就很爽」，展現強烈多頭情緒。

至於這類「漲點排行榜」的意義，也出現不同聲音。有網友提醒，隨著台股指數已站上2萬7千點，單看漲點容易誤判幅度，認為應回到漲幅百分比觀察市場風險與波動，「不以幅度為主、純比點數沒有太大意義」。也有審慎派指出，近期大漲多半是先前「跌過頭」後的急彈，短線雖有利信心回穩，但在國際利率、AI產業循環與企業獲利仍需驗證之下，過度樂觀恐忽略未來可能出現的震盪與修正。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

