美債說好6月倒？網揶揄「每年都倒一次」曝真正風險

有網友在PTT股板發文表示，先前網路盛傳「美債六月會倒」，還有人把川普的新一輪全球關稅與「美債危機」連結，形容是「川普全球大搶劫」，如今時間已來到11月，美國公債並未如傳言般違約，讓原PO困惑詢問：「美債到底還會不會倒？」貼文引發熱烈討論，多數網友直言美債違約機率極低，揶揄「每年都要倒一次」，也有人提醒真正風險在於價格下跌與美元貶值，而非劇烈式的主權違約。

美國聯邦總債務在2025年8月已突破37兆美元，遠高於疫情前預測水準，且目前約每五個月就增加1兆美元，令各界對財政可持續性憂心。國會預算處（CBO）預估，聯邦「公共持有債務」占GDP比重約在2025年達到100%，並將在2035年升至118%，創歷史新高。評等機構方面，惠譽（Fitch）早在2023年已將美國主權評等從AAA降至AA+，穆迪（Moody’s）則在2025年5月將美國自Aaa降至Aa1，理由同樣指向債務快速攀升與政治對立。儘管如此，美國國會今年7月仍順利通過將債務上限一口氣調高5兆美元，避免出現技術性違約，國際市場對美債的需求在高利率環境下仍維持強勁，長天期殖利率上升則反映出的是對財政紀律的長期疑慮。

一名網友在PTT發文回顧，今年上半年部分名嘴及自媒體將川普的新一輪關稅、對盟友「加收保護費」與「美債快撐不住」的說法掛鉤，強調六月將迎來「關鍵時刻」，甚至暗示若不及早撤出美元資產恐面臨巨大損失。如今時間已過，他疑惑這些危機預言為何未兌現，也擔心台灣官方與民間長期持有大量美債，若真發生違約，是否會對國家外匯存底與個人投資造成嚴重衝擊，因此上網求證，希望釐清美債與美元信用是否已經走向崩壞。

對於「美債會不會倒」，多數網友給出相當一致的看法，認為真正發生主權違約的機率極低，有人直言，美債違約的可能性比「台灣被統一」還小，也有人表示「美債要倒之前，世界金融秩序早就大亂」，台灣和全球股市恐先遭殃。部分網友從機制面解釋，美債是以美元計價，美國又能自行印鈔，理論上可以藉由發行新債、貨幣貶值來消化債務，因此更多風險表現在債券價格下跌與匯率走弱，而不是直接不還。也有人提到，全球中央銀行與大型機構投資人仍持續認購美債，「主權債不會倒是基本常識」，並強調台灣央行與總統個人也持有美債，顯示官方對美國信用仍有一定信心。

不過，討論串中也不乏較為悲觀看法。有網友指出，美債「信用早已在崩塌中」，認為黃金價格與各國央行增加黃金儲備、相對減碼美債持有規模，即反映市場對美元長期購買力的疑慮。也有人提醒，「不會倒」不等於「會賺錢」，在利率上升、殖利率走高之際，舊債價格下跌，投資人仍可能面臨資本損失；長期來看，若美國持續擴大財政赤字，債務負擔終究會壓縮政府支出空間與經濟成長，使美債風險溫水煮青蛙式地累積。

