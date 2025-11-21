快訊

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

美債說好6月倒？網揶揄「每年都倒一次」曝真正風險

聯合新聞網／ 綜合報導
9月外國持有的美債總額為9.25兆美元，略低於8月的9.26兆美元。但與去年同期相比，仍攀升5.5%。圖為美國財政部。（彭博資訊）
9月外國持有的美債總額為9.25兆美元，略低於8月的9.26兆美元。但與去年同期相比，仍攀升5.5%。圖為美國財政部。（彭博資訊）

有網友在PTT股板發文表示，先前網路盛傳「美債六月會倒」，還有人把川普的新一輪全球關稅與「美債危機」連結，形容是「川普全球大搶劫」，如今時間已來到11月，美國公債並未如傳言般違約，讓原PO困惑詢問：「美債到底還會不會倒？」貼文引發熱烈討論，多數網友直言美債違約機率極低，揶揄「每年都要倒一次」，也有人提醒真正風險在於價格下跌與美元貶值，而非劇烈式的主權違約。

美國聯邦總債務在2025年8月已突破37兆美元，遠高於疫情前預測水準，且目前約每五個月就增加1兆美元，令各界對財政可持續性憂心。國會預算處（CBO）預估，聯邦「公共持有債務」占GDP比重約在2025年達到100%，並將在2035年升至118%，創歷史新高。評等機構方面，惠譽（Fitch）早在2023年已將美國主權評等從AAA降至AA+，穆迪（Moody’s）則在2025年5月將美國自Aaa降至Aa1，理由同樣指向債務快速攀升與政治對立。儘管如此，美國國會今年7月仍順利通過將債務上限一口氣調高5兆美元，避免出現技術性違約，國際市場對美債的需求在高利率環境下仍維持強勁，長天期殖利率上升則反映出的是對財政紀律的長期疑慮。

一名網友在PTT發文回顧，今年上半年部分名嘴及自媒體將川普的新一輪關稅、對盟友「加收保護費」與「美債快撐不住」的說法掛鉤，強調六月將迎來「關鍵時刻」，甚至暗示若不及早撤出美元資產恐面臨巨大損失。如今時間已過，他疑惑這些危機預言為何未兌現，也擔心台灣官方與民間長期持有大量美債，若真發生違約，是否會對國家外匯存底與個人投資造成嚴重衝擊，因此上網求證，希望釐清美債與美元信用是否已經走向崩壞。

對於「美債會不會倒」，多數網友給出相當一致的看法，認為真正發生主權違約的機率極低，有人直言，美債違約的可能性比「台灣被統一」還小，也有人表示「美債要倒之前，世界金融秩序早就大亂」，台灣和全球股市恐先遭殃。部分網友從機制面解釋，美債是以美元計價，美國又能自行印鈔，理論上可以藉由發行新債、貨幣貶值來消化債務，因此更多風險表現在債券價格下跌與匯率走弱，而不是直接不還。也有人提到，全球中央銀行與大型機構投資人仍持續認購美債，「主權債不會倒是基本常識」，並強調台灣央行與總統個人也持有美債，顯示官方對美國信用仍有一定信心。

不過，討論串中也不乏較為悲觀看法。有網友指出，美債「信用早已在崩塌中」，認為黃金價格與各國央行增加黃金儲備、相對減碼美債持有規模，即反映市場對美元長期購買力的疑慮。也有人提醒，「不會倒」不等於「會賺錢」，在利率上升、殖利率走高之際，舊債價格下跌，投資人仍可能面臨資本損失；長期來看，若美國持續擴大財政赤字，債務負擔終究會壓縮政府支出空間與經濟成長，使美債風險溫水煮青蛙式地累積。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美債 債務 美國 川普 PTT

延伸閱讀

輝達延續全村希望？期貨法人示警：恐僅是「浮木行情」

0050、00878、0056...下跌到哪裡該加碼？專家教學3時機：別加在最高點

0050不是穩賺不賠為什麼要買？迷思與懷疑：經濟自然發展的智慧

鴻海（2317）傳吃下納智捷品牌通路…網憂難洗白：不如重造新牌

相關新聞

輝達從「救全村」變「噬亡村」？網卻勸：現在跑不如好好待著

美股近期急轉直下，費半高點回落一成五，引爆股板全面炸鍋。原PO貼文點出恐慌指數回到四月低點，反倒是可能加碼的時機，但也坦言「沒錢加碼的，至少先去槓」。貼文引來多方、空方與存股派全面交鋒，情緒瞬間衝到最

美債說好6月倒？網揶揄「每年都倒一次」曝真正風險

有網友在PTT股板發文表示，先前網路盛傳「美債六月會倒」，還有人把川普的新一輪全球關稅與「美債危機」連結，形容是「川普全球大搶劫」，如今時間已來到11月，美國公債並未如傳言般違約，讓原PO困惑詢問：「美債到底還會不會倒？」貼文引發熱烈討論，多數網友直言美債違約機率極低，揶揄「每年都要倒一次」，也有人提醒真正風險在於價格下跌與美元貶值，而非劇烈式的主權違約。

台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

全球股市上演「黑色星期二」，台股18日重挫691點收在26,756點，跌破27,000點並雙殺兩大關鍵支撐，市場憂心逾千億元套牢賣壓蠢動。對此，金管會出面強調台股基本面仍穩健，呼籲投資人勿過度恐慌，但在PTT股板上，網友對「基本面穩健」說法冷嘲熱諷，再度將官方喊話戲稱為「基本麵」，留言一片「吃麵囉」。

NVIDIA救全村…全球的股市變得很強！直雲：盤轉小多繼續做多

NVIDIA救全村 慢慢買進部位即可 NIVIDA的財報因為開得很好，所以讓今天全球的股市變得很強，我認為昨天美股就先漲，今天盤後還繼續漲，這樣我認為多頭的氣氛就慢慢回來了！我們就慢慢做多即可。

川普自誇控通膨、美國進入「黃金時代」…網曝真實慘況酸爆

美國總統川普日前出席麥當勞高峰會，宣稱過去9個月為美國引入17兆元投資、通膨已「恢復正常」，更強調美國正處於「黃金時代」。相關新聞被轉貼到PTT股板後，引來網友質疑，指出近日美股、債券與黃金價格同步走弱，「明明沒什麼重大消息但一直跌」，嘲諷川普把通膨與經濟問題通通推給前任總統拜登，質感像是在「收拾爛攤子」的政治話術。

鴻海（2317）傳吃下納智捷品牌通路…網憂難洗白：不如重造新牌

鴻海集團被指將透過子公司鴻華先進吃下裕隆旗下納智捷品牌與通路，作為電動車布局的重要據點，引發市場與網路熱議。PTT股板有網友轉貼相關報導並指出，鴻海有製造能力、納智捷有品牌與通路，看似互補，但也質疑「有人會買鴻海製造的納智捷嗎？」底下留言多半聚焦於納智捷多年累積的負面品牌形象，以及鴻海執意自建品牌通路、殺入電動車紅海市場的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。