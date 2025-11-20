NVIDIA救全村…全球的股市變得很強！直雲：盤轉小多繼續做多

NVIDIA救全村 慢慢買進部位即可

NIVIDA的財報因為開得很好，所以讓今天全球的股市變得很強，我認為昨天美股就先漲，今天盤後還繼續漲，這樣我認為多頭的氣氛就慢慢回來了！我們就慢慢做多即可。

考量到明天是週五會有壓力加上今天大漲過，明天可能會有更甜的價格，所以我覺得分批佈局即可，但我認為多頭算是守住，畢竟美股連續大漲兩天是不符合空頭勢了。

我覺得現在PCB的族群是最棒的，就像我說的金像電、尖點還有六虎將的定穎投控都是可以先佈局的點，現在錢有點從記憶體跑出來，我認為會跑到PCB去。

今天買的價格也比我們當初賣出一半的價格還要便宜，所以我覺得當初出一半策略還是不錯，留著一半就是因為我沒這麼看空，先留著當基底！我們就慢慢加碼就好。

我認為這個盤轉小多，我們就做多吧！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。