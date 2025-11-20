快訊

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達財報超預期、台積電ADR盤後走強，郭哲榮直言「結算見轉折」再度應驗，並預告台股有望大漲500點以上。中央社
輝達財報超預期、台積電ADR盤後走強，郭哲榮直言「結算見轉折」再度應驗，並預告台股有望大漲500點以上。中央社

分析師郭哲榮指出，台股今天「要大漲至少500點」。他表示自己在早上六點就注意到輝達公布最新財報，第三季營收為570億美元，而最受市場關注的第四季展望，本來預期是614億美元，結果輝達直接開出650億美元的超預期指引。

他強調，這些訊號他「全部都預告在前」，再次呼應先前所說的「結算見轉折」，並重申AI目前「還不是泡沫」。郭哲榮也提出反問：「你想想看，你要怎麼樣的分析師？」語氣維持他一貫的自信風格。

他指出，台積電ADR盤後上漲3%，輝達盤後大漲6%，與他過去的預告相符，因此他認為今天台股「準備大漲500點以上」。

他說，拉回卻沒有買進的人現在應該會覺得可惜！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

