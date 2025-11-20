川普自誇控通膨、美國進入「黃金時代」…網曝真實慘況酸爆

美國總統川普日前出席麥當勞高峰會，宣稱過去9個月為美國引入17兆元投資、通膨已「恢復正常」，更強調美國正處於「黃金時代」。相關新聞被轉貼到PTT股板後，引來網友質疑，指出近日美股、債券與黃金價格同步走弱，「明明沒什麼重大消息但一直跌」，嘲諷川普把通膨與經濟問題通通推給前任總統拜登，質感像是在「收拾爛攤子」的政治話術。

根據媒體報導，川普在企業與供應商雲集的麥當勞高峰會上表示，過去9個月對美國的投資累計達17兆元，強調政府透過減稅與鼓勵製造業回流刺激經濟，他並宣稱物價正在下降，強調「美國處於黃金時代」。不過官方數據顯示，9月通膨率約3%，10月數據因政府關門延宕未公布，而川普先前發動一連串關稅戰，被外界認為推升進口成本、讓國內物價居高不下，長達一個多月的政府關門也加重弱勢族群生活壓力。

一名網友在PTT發文點出，美股近來幾乎「一週天天跌」，連帶使債券與黃金走弱，他認為在看不見明顯利空的情況下，市場卻持續下挫，凸顯通膨與景氣疑慮揮之不去，進而以諷刺口吻寫道：「果然美國通膨都是拜登害的，川普沒有輸，只是在收拾爛攤子而已」，意指川普將經濟問題歸咎前朝、替自身政策包裝。

不少網友順勢延伸「黃金時代」說法將焦點轉向黃金市場，有人調侃「通膨已經讓黃金漲到不要不要，的確是黃金時代」、「川投顧開示，懂了就是要買黃金避險」，將川普發言解讀成變相喊進黃金資產。也有網友形容這是川普與其家族、支持者的「黃金年代」，質疑政策在推高物價、擴大貧富差距的同時，卻讓既得利益者「賺到翻」。

反對聲浪則集中在對川普個人風格與政策本質的批評，有網友直言他是「新的黃金先生」「跟路邊賣藥的一樣，各種膨風」，質疑以緊急命令與高關稅治理經濟，實際上卻讓一般民眾承擔代價。也有人感嘆「給富人當官的結果就是這樣」、「美國人悲哀選出這種咖」，認為不論是川普還是其他極端政治人物，都可能讓社會在意識形態對立中輪流「崩潰」，真正對物價與民生不滿的基層選民，未必能在這樣的「黃金時代」獲得實質改善。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。