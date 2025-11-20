鴻海（2317）傳吃下納智捷品牌通路…網憂難洗白：不如重造新牌

鴻海集團被指將透過子公司鴻華先進吃下裕隆旗下納智捷品牌與通路，作為電動車布局的重要據點，引發市場與網路熱議。PTT股板有網友轉貼相關報導並指出，鴻海有製造能力、納智捷有品牌與通路，看似互補，但也質疑「有人會買鴻海製造的納智捷嗎？」底下留言多半聚焦於納智捷多年累積的負面品牌形象，以及鴻海執意自建品牌通路、殺入電動車紅海市場的風險。

根據媒體報導，鴻海自本世紀初即試圖切入車輛產業，過去透過MIH平台高喊要代工全球電動車品牌，卻先後在美國Fisker與Lordstown等合作案受挫，與飛雅特的合作也無疾而終。近期改由日系背景的關潤主導車業策略，與日本三菱扶桑簽署合作進軍零排放車(ZEV)領域，小車Model C美規版預計出貨，三菱新車則規畫於2026年在大洋洲上市。

台灣部分，鴻海已與裕隆合作推出納智捷n7、後續n5，市場近期又出現掛「Foxtron」車標的Model B路測照，引發鴻華先進可能吃下納智捷品牌與通路的聯想，外界認為鴻海是意識到「品牌與通路、後勤體系」才是造車事業能否長久的關鍵。

一名網友在PTT整理新聞重點後指出，鴻海擁有製造與技術，納智捷則具備現成品牌、銷售通路與維修後勤，看似各取所長，「就想吃下人家的現成的品牌通路後勤？大家互補？」但他也直接拋出疑問：「有人會買鴻海製造的納智捷？」顯示對納智捷品牌好感度有限，擔心鴻海欲藉收購加速布局，卻可能同時承接過去在國內外市場留下的口碑包袱。

多數網友對納智捷品牌價值相當不看好，直言「這品牌只有負面價值，不如自創新的」「吃下品牌等於吃下毒藥」，質疑鴻海為何不直接以Foxtron或鴻華自有品牌出發。有網友回顧納智捷早期產品被嘲諷「拉吉」、維修與品質問題頻傳，認為形象已被「抹黑到底」，即使近年n7銷售尚可，仍難一筆勾銷過去印象；也有人指出，鴻海同時做代工又做自有品牌，「兩頭空」風險不容忽視，且電動車已是全球紅海市場，「電車又是紅海市場，這麼執著幹嘛」。

不過，板上也不乏較為溫和與支持的聲音。有車主分享「n7性價比高、實際開起來不差」，認為品牌形象與產品本身應分開看待；也有網友指出，鴻海真正看重的，可能是納智捷在台灣既有的通路與維修體系，「要的是銷售通路跟維修，品牌不一定要沿用」，未來可掛鴻華或Foxtron等新標。

部分網友從產業政策與國家競爭力角度出發，認為在中國電動車已「風生水起」的情況下，台灣若只停留在零組件與晶片供應，長期恐錯失整車產業升級機會，主張應給本土品牌更多發展空間；也有反對者提醒，電動車投資動輒燒錢，過去國內外失敗案例眾多，鴻海若處理不好品牌定位與國際市場策略，恐怕不只救不了納智捷，還可能為自身營運帶來新一波壓力。

