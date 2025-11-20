李永年喊台股上46000點…網嘲諷「遲早會到」：波浪理論又來了

資深分析師李永年近日在財經節目「理財達人秀」中表示，台股加權指數在經過一至二個月回檔後，將進入主升段，有機會來到三萬三千點，末升段更可站上四萬六千點。相關言論被網友轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論，不少人質疑波浪理論的可信度與預測時間點，嘲諷「遲早會到」、「民國200年一定到」，也有人認為長期而言台股上四萬、五萬並非全無可能。

一名網友在PTT整理李永年在節目中的說法指出，市場有人認為目前台股處於「邪惡第五波」，但李永年依照標準波浪理論認定第四波不成立，因此第五波也不成立，現階段較可能是修正期，接下來將進入主升段，目標三萬三，末升段挑戰四萬六。原PO因此在文中請益，詢問「這個講法對嗎？」以及「李永年一向都很準嗎？」，希望瞭解專家對其分析及過往戰績的評價。

不少網友對李永年個人操盤與預測紀錄持保留態度，直言「這咖沒料」、「最爛的分析師吧」、「之前不是說到一萬二」，認為其看空看多立場反覆，預測常與實際走勢落差甚大，更有人酸「這麼準早就退休了，還需要上節目領通告費嗎？」亦有網友分享過往印象，表示他常以「明天很重要」「不是大漲就是小漲小跌」等模糊話術帶過，提醒散戶對名嘴喊盤「聽聽就好」。

對於波浪理論本身，批評聲浪同樣強烈。多名網友指出，波浪理論可任意切割、事後重畫，「波中有波，可以無限分割，所以怎樣都對」，質疑其科學性，甚至直稱是「玄學」、「低能理論」，強調「提波浪理論一律不看」。也有人表示，真正精通此理論者極少，電視上多數只是拿來包裝說法的工具，若散戶把「邪惡第五波」或「主升段」當成壯膽理由「壓身家」，一旦走勢不如預期，恐將「慘賠收場」。

不過也有網友從長線與總體環境角度出發，認為指數上看四萬六並非完全不可能。有留言指出，若貨幣供給量持續增加、長期報酬率維持，指數「遲早」會創高，只是時間長短難以預測；有人提到疫情前兩萬點被視為天方夜譚，如今三萬點亦被討論為合理目標。

也有網友提醒，未來發展仍受兩岸關係與產業變化影響，「若情勢走偏下看一萬也有可能」，強調關鍵不在預測數字，而在投資人如何評估風險、規畫資產配置，避免將任何名嘴言論當成保證書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。