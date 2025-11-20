快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

李永年喊台股上46000點…網嘲諷「遲早會到」：波浪理論又來了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

資深分析師李永年近日在財經節目「理財達人秀」中表示，台股加權指數在經過一至二個月回檔後，將進入主升段，有機會來到三萬三千點，末升段更可站上四萬六千點。相關言論被網友轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論，不少人質疑波浪理論的可信度與預測時間點，嘲諷「遲早會到」、「民國200年一定到」，也有人認為長期而言台股上四萬、五萬並非全無可能。

一名網友在PTT整理李永年在節目中的說法指出，市場有人認為目前台股處於「邪惡第五波」，但李永年依照標準波浪理論認定第四波不成立，因此第五波也不成立，現階段較可能是修正期，接下來將進入主升段，目標三萬三，末升段挑戰四萬六。原PO因此在文中請益，詢問「這個講法對嗎？」以及「李永年一向都很準嗎？」，希望瞭解專家對其分析及過往戰績的評價。

不少網友對李永年個人操盤與預測紀錄持保留態度，直言「這咖沒料」、「最爛的分析師吧」、「之前不是說到一萬二」，認為其看空看多立場反覆，預測常與實際走勢落差甚大，更有人酸「這麼準早就退休了，還需要上節目領通告費嗎？」亦有網友分享過往印象，表示他常以「明天很重要」「不是大漲就是小漲小跌」等模糊話術帶過，提醒散戶對名嘴喊盤「聽聽就好」。

對於波浪理論本身，批評聲浪同樣強烈。多名網友指出，波浪理論可任意切割、事後重畫，「波中有波，可以無限分割，所以怎樣都對」，質疑其科學性，甚至直稱是「玄學」、「低能理論」，強調「提波浪理論一律不看」。也有人表示，真正精通此理論者極少，電視上多數只是拿來包裝說法的工具，若散戶把「邪惡第五波」或「主升段」當成壯膽理由「壓身家」，一旦走勢不如預期，恐將「慘賠收場」。

不過也有網友從長線與總體環境角度出發，認為指數上看四萬六並非完全不可能。有留言指出，若貨幣供給量持續增加、長期報酬率維持，指數「遲早」會創高，只是時間長短難以預測；有人提到疫情前兩萬點被視為天方夜譚，如今三萬點亦被討論為合理目標。

也有網友提醒，未來發展仍受兩岸關係與產業變化影響，「若情勢走偏下看一萬也有可能」，強調關鍵不在預測數字，而在投資人如何評估風險、規畫資產配置，避免將任何名嘴言論當成保證書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數 分析師 PTT
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

融資破3000億是警訊？他用歷史回測台股跌勢…網嘆：怎麼不早說

006208越跌越攤⋯他「每跌1元買1張」心慌求助！網曝問題點

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

0050不是穩賺不賠為什麼要買？迷思與懷疑：經濟自然發展的智慧

相關新聞

李永年喊台股上46000點…網嘲諷「遲早會到」：波浪理論又來了

資深分析師李永年近日在財經節目「理財達人秀」中表示，台股加權指數在經過一至二個月回檔後，將進入主升段，有機會來到三萬三千點，末升段更可站上四萬六千點。相關言論被網友轉貼至PTT股板後，引發熱烈討論，不少人質疑波浪理論的可信度與預測時間點，嘲諷「遲早會到」、「民國200年一定到」，也有人認為長期而言台股上四萬、五萬並非全無可能。

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

分析師郭哲榮指出，台股今天「要大漲至少500點」。他表示自己在早上六點就注意到輝達公布最新財報，第三季營收為570億美元，而最受市場關注的第四季展望，本來預期是614億美元，結果輝達直接開出650億美

不可以買股票！盤還是不穩定…直雲：空頭盤勢只是賠多賠少問題

這個盤還是不穩定 不可以買股票 昨天的美股還是繼續跌，並沒有明顯回穩狀況，今天的台股也不穩定，所以我們還是不能買任何股票！ 今天的記憶體也在跌，雖然相對於其他族群跌得不多，但是空頭盤勢只是

融資破3000億是警訊？他用歷史回測台股跌勢…網嘆：怎麼不早說

日前台股自高檔拉回，市場情緒轉趨謹慎，有PTT網友貼出融資餘額與加權指數的歷史圖表，主張「融資3,000億元」可能是籌碼穩定與否的分水嶺，若在水位過高時提前減碼，就有機會避開本月回檔，引發網友熱議。部分網友認同可作為風險參考指標，但也有人質疑是「馬後炮」，提醒融資餘額只能當情緒溫度計，難以單獨拿來預測多空轉折。

牛市修正還大跌前兆？「別人賺更多」是指數投資最大誘惑…也是最該忽略的

要長期堅持指數化投資有很多困難之處。除了前幾天講到的，忍受短期和長期下跌之外...。 先是以前大概也講過的一點，指數化是獲得市場平均，但既然是平均，總會隨時有表現很好的個股、市場、產業，網上或現實世

台股跌仍無恐慌感？他憂「落後補跌」 網直指：只是自高檔修正

台股18日隨國際股市走弱，大盤一度下跌約1%，有PTT網友對比近期美股科技股與小型股大幅回檔、恐慌情緒升溫，卻感受到台股市場情緒仍相對平靜，質疑「為什麼還是沒有恐慌感？」，並詢問是否該「認錯買回」。貼文隨即引發討論，留言集中在「漲多回檔屬正常修正」、「緩跌比急跌更可怕」，以及「國安基金與權值股撐盤，投資人信心仍在」等幾大方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。