台股逾千億套牢賣壓蠢動 金管會喊「基本面穩健」全網酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
受美股影響，台股本周回檔，月線失守。圖／聯合報系資料照片
全球股市上演「黑色星期二」，台股18日重挫691點收在26,756點，跌破27,000點並雙殺兩大關鍵支撐，市場憂心逾千億元套牢賣壓蠢動。對此，金管會出面強調台股基本面仍穩健，呼籲投資人勿過度恐慌，但在PTT股板上，網友對「基本面穩健」說法冷嘲熱諷，再度將官方喊話戲稱為「基本麵」，留言一片「吃麵囉」。

根據媒體報導，18日台股在外資大賣485.3億元帶動下，指數開低走低，終場重挫2.5%，成交量放大至6,727億元，創下今年第三大量，不僅跌破27,000點，亦失守27,373點前波低點與26,764點大量區支撐。法人認為，短線雖有跌深反彈機會，但探底格局尚未結束，市場套牢賣壓將持續干擾。金管會則指出，截至10月底台股本益比約23.32倍、現金殖利率約2.35%，上市櫃公司前十月營收年增12.5%，信用交易擔保維持率仍在高檔，未見異常融資風險，強調整體企業體質並未明顯轉弱。

一名網友在PTT整理新聞後指出，台股這波大跌主要受國際股市連動及美國總統川普再批台灣「搶走晶片生意」影響，市場對美國12月降息預期轉趨保守，資金壓力同步升溫。不過他認為，從金管會釋出的本益比、殖利率與營收成長數據觀察，基本面仍具支撐，強調「儘管探底格局未歇，但投資人應對後市保持信心」，暗示短線波動不宜情緒化殺低。

然而在PTT留言區，多數網友並未買單這套說法，而是鎖定官方慣用語大作文章。「基本面」被改寫成「基本麵」、「雞本麵」、「狗本麵」，板上從「吃麵囉」、「中午吃基本麵」、「天冷了出來吃麵」到「來人請公子吃麵」刷屏，不少人直言「哪次不穩健」、「每天都在餵基本麵」，將官員發言視為行情走弱時的標準台詞。也有網友感嘆少了國安基金進場的明確訊號，質疑主管機關只會口頭安撫，「有麵不一定有護盤」，對政策作為抱持懷疑。

另有網友從不同角度看待這波修正與官方說法，指出指數不過是「跌回10月位置」，認為尚談不上真正崩盤，強調「這也叫跌？」「給那麼多天可以跑算友善大盤」。也有人提醒，若扣除AI相關類股，部分產業基本面早已「穩健地趴著」，質疑以指數與總體數據包裝的「穩健」有失偏頗。

部分網友則認為，金管會在劇烈波動時本就只能釋出穩定訊息，「不可能出來喊『快跑』」，呼籲投資人與其嘲諷官方話術，不如回頭檢視自身持股體質與風險控管，才是面對震盪時更實際的因應之道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

