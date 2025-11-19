不可以買股票！盤還是不穩定…直雲：空頭盤勢只是賠多賠少問題

這個盤還是不穩定 不可以買股票

昨天的美股還是繼續跌，並沒有明顯回穩狀況，今天的台股也不穩定，所以我們還是不能買任何股票！

今天的記憶體也在跌，雖然相對於其他族群跌得不多，但是空頭盤勢只是賠多賠少問題，那又何必一定要買股去賠錢！

我認為現在還沒有止跌！今天漲的很容易是主力假拉起來吸引你進去，然後隔天再跌下去，真的不要去搶今天強的。

我認為如果要止跌至少台股要大漲1%以上，不然每天大跌小小漲就是很標準的空方勢，我們必須繼續防禦！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。