牛市修正還大跌前兆？「別人賺更多」是指數投資最大誘惑…也是最該忽略的

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
市場可能漲、也可能跌，事後永遠有人看對；真正要做的是持續投入，而不是被多空牽著走。記者余承翰／攝影
市場可能漲、也可能跌，事後永遠有人看對；真正要做的是持續投入，而不是被多空牽著走。記者余承翰／攝影

要長期堅持指數化投資有很多困難之處。除了前幾天講到的，忍受短期和長期下跌之外...。

先是以前大概也講過的一點，指數化是獲得市場平均，但既然是平均，總會隨時有表現很好的個股、市場、產業，網上或現實世界也常常會有持有這些的人出來提醒大家他們的績效有多好。讓人覺得拿平均是不是太少了。

但就是要想著，有標的表現更好，這本來就是必然現象，不需要隨之起舞。

再來，就是隨時都有人看多和看空。

就像現在市場沒跌多少，就有人覺得市場要崩了，要趕快賣出，快停利停損，或至少改變配置作防禦。

反過來，又會有一群人在說，這只是牛市中的一次小修正，要趁下跌快逢低加碼炒底。（其實也沒比兩個月前低）

很麻煩的是，市場就是可能漲可能跌，事後就是會有其中一半想擇時的人看對，然後這一半的人很多會出來說他們這次的做法對了，因此多賺（或少虧）了很多錢。

彷彿沒趕快出逃躲崩，或沒把原本沒要投入的錢（甚至借錢）拿來加碼，不管市況堅持長期持有，是做錯了什麼一樣。

但就是要想，這也是必然現象，有人這次講對多空，不代表我們也要跟著做，明知道自己無法預測漲跌，就安心地不看多不看空，維持自己應有的配置和投入（或提領）計劃就好。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤已跌近2000點…帳損50萬！存股哥從容：正常回檔對我無任何影響

＊原文發文時間為11月18日 大盤從11/4最高點28554跌了2周已跌近2000點，看了一下自己的總值，從1050萬減少快50萬目前是1002萬，不過我認為只是很正常的回檔，不需要太過擔心，下跌才

台股跌仍無恐慌感？他憂「落後補跌」 網直指：只是自高檔修正

台股18日隨國際股市走弱，大盤一度下跌約1%，有PTT網友對比近期美股科技股與小型股大幅回檔、恐慌情緒升溫，卻感受到台股市場情緒仍相對平靜，質疑「為什麼還是沒有恐慌感？」，並詢問是否該「認錯買回」。貼文隨即引發討論，留言集中在「漲多回檔屬正常修正」、「緩跌比急跌更可怕」，以及「國安基金與權值股撐盤，投資人信心仍在」等幾大方向。

美股連三日重挫！小摩點破「真正兇手」…網驚：還沒到買點別急著抄底

美股近期連續下挫，標普500跌破6,725點重要支撐，科技股重心的那斯達克也失守50日均線，道瓊則寫下自4月以來最疲弱的三日表現。PTT網友轉貼摩根大通最新研判指出，這波回檔的核心並非外界熱議的「AI降溫」，而是由流動性緊縮引發的系統性賣壓，並提醒買盤尚未明顯進場。貼文引起討論，焦點集中在華爾街動向、降息預期以及機構是否「找理由出貨」等面向。

記憶體股一周風向急轉！網憂「超級循環」：還撐得住嗎？

記憶體族群近期成為市場焦點，上週股價在缺貨、超級循環等題材帶動下被熱烈追捧，本週卻隨盤勢拉回、利多聲調轉趨保守，有投資人明顯感受到風向逆轉。一名網友在PTT發文表示，上週市場還在拚命吹捧、搶買記憶體，這週卻出現「連累大廠」、「報價趨緩」等說法，質疑情緒變化過快，貼文引發網友對記憶體產業循環、股價漲多回檔與散戶心態的熱烈討論。

記憶體股價整理＝布局好時機？網比喻「航運2.0」：個股仍會向上

記憶體報價大漲、三星伺服器用記憶體傳出最高調漲 60%，帶動市場再度喊出「記憶體超級週期」說法。不過記憶體族群股價於周四、周五連日拉回，PTT一名網友轉貼相關新聞並點出，目前報價仍在上漲，股價卻難得整理，或許是逢回布局時機，但也提醒這一波漲勢除基本面外，籌碼面炒作成分不小，引發網友對記憶體循環、多空心態與散戶進場風險的熱烈討論。

