牛市修正還大跌前兆？「別人賺更多」是指數投資最大誘惑…也是最該忽略的

要長期堅持指數化投資有很多困難之處。除了前幾天講到的，忍受短期和長期下跌之外...。

先是以前大概也講過的一點，指數化是獲得市場平均，但既然是平均，總會隨時有表現很好的個股、市場、產業，網上或現實世界也常常會有持有這些的人出來提醒大家他們的績效有多好。讓人覺得拿平均是不是太少了。

但就是要想著，有標的表現更好，這本來就是必然現象，不需要隨之起舞。

再來，就是隨時都有人看多和看空。

就像現在市場沒跌多少，就有人覺得市場要崩了，要趕快賣出，快停利停損，或至少改變配置作防禦。

反過來，又會有一群人在說，這只是牛市中的一次小修正，要趁下跌快逢低加碼炒底。（其實也沒比兩個月前低）

很麻煩的是，市場就是可能漲可能跌，事後就是會有其中一半想擇時的人看對，然後這一半的人很多會出來說他們這次的做法對了，因此多賺（或少虧）了很多錢。

彷彿沒趕快出逃躲崩，或沒把原本沒要投入的錢（甚至借錢）拿來加碼，不管市況堅持長期持有，是做錯了什麼一樣。

但就是要想，這也是必然現象，有人這次講對多空，不代表我們也要跟著做，明知道自己無法預測漲跌，就安心地不看多不看空，維持自己應有的配置和投入（或提領）計劃就好。

