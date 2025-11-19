快訊

槓桿存股哥
帳面下跌不影響現金流，就像房租仍固定入帳；存股哥認為投資的目的不是比報酬，是找到自己想過的人生。圖／本報資料照片
＊原文發文時間為11月18日

大盤從11/4最高點28554跌了2周已跌近2000點，看了一下自己的總值，從1050萬減少快50萬目前是1002萬，不過我認為只是很正常的回檔，不需要太過擔心，下跌才能用更便宜的價格持續購入優質資產。

如果你有用股票質押開槓桿，確保維持率充足即可，保持在250%以上可以讓你從從容容、游刃有餘，還是會擔心的話適度做槓桿減速去槓桿，或是持續增加擔保品提升維持率，最怕就是在回檔時不理性的胡買瞎賣。

那帳面少了50萬對我來說有什麼影響？沒有任何影響，因為我的持有部位沒有減少，就好比房東出租房子，房價可能會有短期波動，但每個月還是有租金入帳，不會因為短期房價下跌就少了一間廁所。

也許有人會說淨值跟帳面報酬才是真實報酬，股息只是左手換右手，但我認為要用什麼角度去看報酬這件事，每個人對於報酬的立場與解釋不同，不需要去鑽牛角尖找出一個框架，然後要求所有人符合這個框架才是正確。

就像我家隔壁鄰居小明，存了很多股票但是不敢賣，這些標的現金流低，雖然有跟上這半年的大盤漲幅，帳面報酬還蠻不錯的報酬率甚至比我高很多 。

但他沒有賣出無法實現資本利得，那也只是看著數字在手機裡跳動而已，每天還是到公司上班時間被綁死，過著有財富沒自由的日子。

我現在則是不到40歲離開職場，每個月可以規劃一趟出國旅遊，雖然帳面報酬沒有很高，但我每個月有股息入帳，加上一個月2萬塊的打工收入，覺得這樣的日子過得比較愜意。

當然每個人喜歡的人生都不同沒有對錯，投資最重要的就是幫你找到自己喜歡的人生，這才是來市場的最終目的。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤已跌近2000點…帳損50萬！存股哥從容：正常回檔對我無任何影響

