融資破3000億是警訊？他用歷史回測台股跌勢…網嘆：怎麼不早說

聯合新聞網／ 綜合報導
網友回測台股跌勢。台股示意圖。中央社
網友回測台股跌勢。台股示意圖。中央社

日前台股自高檔拉回，市場情緒轉趨謹慎，有PTT網友貼出融資餘額與加權指數的歷史圖表，主張「融資3,000億元」可能是籌碼穩定與否的分水嶺，若在水位過高時提前減碼，就有機會避開本月回檔，引發網友熱議。部分網友認同可作為風險參考指標，但也有人質疑是「馬後炮」，提醒融資餘額只能當情緒溫度計，難以單獨拿來預測多空轉折。

原PO引用統計指出，去年7月台股融資餘額約3,400億元、今年3月約3,300億元，兩次都位在相對高檔。其認為，若這一波在融資餘額突破3,000億元後就開始分批減碼，投資人有機會在10月底至11月初逐步出場，等於「完美避開11月下跌」。他據此推論，當融資水位衝高，代表市場槓桿與投機情緒同步升溫，籌碼穩定度下降，未來回檔風險相對提高。

在此基礎上，原PO進一步提出操作心得，認為3,000億元水位或可視為一條簡單的風險警戒線，提醒投資人當融資過熱時適度收斂部位、落袋為安；反之，若想尋找進場時機，或許可以等融資餘額回落到3,000億元以下，再考慮分批布局。他也坦言這樣的結論帶有事後檢驗成分，但仍相信融資水位對觀察籌碼結構與市場情緒具有一定參考價值。

不少網友回應表示「這招早就有人提過」、「有人說過融資3,000億是警戒線」，認為融資餘額確實能反映市場投機水位，當融資一路減少、指數卻能維持甚至緩步走高時，反而可能是較佳的佈局機會，也有人補充「前兩波都是融資增長速度超越大盤才開始崩」，支持將融資視為散戶槓桿與情緒過熱的觀察工具。不少人也笑稱「早點講就躲過這波了」、「融資豬死光再來多買一點」，以自嘲方式看待近期回檔。

然而，反對與保留意見同樣踴躍。部分網友指出，隨著通膨與股市總市值攀升，融資警戒水位理應調高，「古早以前融資5,000億也看過」，用單一絕對數值劃線恐怕失真；也有人認為，現今散戶除了融資，還透過股票質押、現股當沖等方式放大槓桿，未必完整反映在融資統計上，代表性已不如過往。

另有網友主張，融資餘額應搭配維持率、外資連續買賣超、借券與期貨空單等多項指標綜合判斷，才能較為全面掌握多空風向，提醒投資人勿將單一數據視為「聖杯」，以免在追求精準逃頂之餘，反而錯過行情與長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 過熱 PTT 大盤
