記憶體股一周風向急轉！網憂「超級循環」：還撐得住嗎？

記憶體族群近期成為市場焦點，上週股價在缺貨、超級循環等題材帶動下被熱烈追捧，本週卻隨盤勢拉回、利多聲調轉趨保守，有投資人明顯感受到風向逆轉。一名網友在PTT發文表示，上週市場還在拚命吹捧、搶買記憶體，這週卻出現「連累大廠」、「報價趨緩」等說法，質疑情緒變化過快，貼文引發網友對記憶體產業循環、股價漲多回檔與散戶心態的熱烈討論。

原PO回顧，記憶體族群先前在「缺貨兩年」、「超級循環可望延續到明年」等說法支撐下，市場資金積極湧入，相關個股屢創波段新高；然而短短一週之內，討論風向轉為擔憂報價漲勢趨緩、終端需求受壓、甚至「重挫大品牌商」等負面敘事，使原本被視為多頭主流的族群，突然被質疑是否漲多過頭，令不少高檔追價的投資人開始出現「崩心態」情況。

原PO在文中直言，上週還被各類看多論述鼓舞，如今卻看到市場接連出現解讀風向轉弱的評論，忍不住追問「現在記憶體這台車子還能上吧？對吧？」他認為，若超級循環如先前預期可延續到明年，如今才過一週就出現大量悲觀言論，似乎與過去幾個月的樂觀說法落差甚大，因此希望其他網友協助釐清，究竟是基本面真的轉變，還是情緒與籌碼面波動所致。

對此，部分網友指出，「漲到沒人買就不會漲了」、「利多狂發卻不再上攻，風險就變高」，認為記憶體股前一波漲幅已大，短線修正屬正常現象，也反映散戶心態較為脆弱，「跌一點點就受不了」、「回檔就哭爹喊娘」。也有人強調，強勢股風向本來就可能在高檔快速反轉，股價已先大幅反應缺貨預期，現貨報價趨緩、庫存調整與消費端需求遞延，都可能成為調節理由，並提醒投資人若過度依賴消息面做決策，容易被情緒牽著走。

另有網友持較悲觀或謹慎立場，認為記憶體本質上仍屬景氣循環產業，這一波漲勢「已經把明年的漲完了」，後續若中國廠商增產、終端需求遲滯，報價一旦反轉，股價恐面臨補跌壓力，甚至有人提醒「上一個缺貨到2030的已經證明故事講太滿」。不過，也有網友主張目前只是「洗盤」、「先蹲後跳」，回檔反而提供長線看好者分批布局機會，認為應回到營收、EPS與產業供需評估持股，而非單看短線風向與網路情緒起落。

