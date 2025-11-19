美股連三日重挫！小摩點破「真正兇手」…網驚：還沒到買點別急著抄底

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
美股近期下跌壓力大。路透

美股近期連續下挫，標普500跌破6,725點重要支撐，科技股重心的那斯達克也失守50日均線，道瓊則寫下自4月以來最疲弱的三日表現。PTT網友轉貼摩根大通最新研判指出，這波回檔的核心並非外界熱議的「AI降溫」，而是由流動性緊縮引發的系統性賣壓，並提醒買盤尚未明顯進場。貼文引起討論，焦點集中在華爾街動向、降息預期以及機構是否「找理由出貨」等面向。

根據媒體報導，美國政府短暫關門、財政部一般帳戶（TGA）大幅增加，加上量化緊縮（QT）同時進行，使美國財政部大量吸收市場現金，造成可動用資金急速縮減。摩根大通指出，回購市場受壓使槓桿基金取得現金的能力下降，不具備獲得IORB資格的貨幣市場基金與對沖基金更須以提高回購利率吸金，導致整體市場成本上揚並壓縮槓桿部位，因而引發11月以來的股市逆轉。小摩也警告，若指數再向下，可能觸發系統性交易者的機械性賣盤，使跌勢加劇。

一名網友在PTT分享新聞後指出，目前「流通性緊縮，但買入區還沒到」，提醒投資人不要急著抄底，並戲稱「讓政府基金先上？」顯示對市場短期方向仍持觀望態度。

貼文引發大量回應，不少網友以戲謔方式解讀摩根大通的說法，認為大行往往「邊出貨邊講理由」，留言包括「小摩：不能讓他們知道我在出貨」、「解釋就是掩飾，掩飾就是逃避」、「兇手掰理由」、「不這樣講怎麼騙散戶接盤」。部分網友則將焦點放在政策期待上，推測「華爾街在逼 Fed 降息」、「降息不如預期」，認為流動性緊縮與政策路徑才是近期波動的源頭。

另一類留言直指市場氣氛本就偏多，認為重挫只是高檔震盪。有人提到「從四月到現在都漲兩萬點，跌幾百點在大驚小怪什麼」，也有人調侃「流動性釋放才有人接貨」、「要出貨總要找理由」。

部分網友則以華爾街慣性操作解讀行情，形容「大摩小摩割韭盤」、「逼鮑爾降息的劇本又來了」。也有投資人從結構面提出提醒，認為指數仍偏高、流動性未真正改善前「買點還沒到」，呼籲維持現金、避免過度提前抄底。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI會泡沫嗎…台積電花這麼多錢、蓋那麼多的廠怎辦？專家：肯定比投資人更擔心

8年全勝0050恐在今年劃下句點！懶錢包：006208仍是好ETF但不再是「更好的台灣50」

記憶體股一周風向急轉！網憂「超級循環」：還撐得住嗎？

大盤已跌近2000點…帳損50萬！存股哥從容：正常回檔對我無任何影響

大盤已跌近2000點…帳損50萬！存股哥從容：正常回檔對我無任何影響

＊原文發文時間為11月18日 大盤從11/4最高點28554跌了2周已跌近2000點，看了一下自己的總值，從1050萬減少快50萬目前是1002萬，不過我認為只是很正常的回檔，不需要太過擔心，下跌才

記憶體股一周風向急轉！網憂「超級循環」：還撐得住嗎？

記憶體族群近期成為市場焦點，上週股價在缺貨、超級循環等題材帶動下被熱烈追捧，本週卻隨盤勢拉回、利多聲調轉趨保守，有投資人明顯感受到風向逆轉。一名網友在PTT發文表示，上週市場還在拚命吹捧、搶買記憶體，這週卻出現「連累大廠」、「報價趨緩」等說法，質疑情緒變化過快，貼文引發網友對記憶體產業循環、股價漲多回檔與散戶心態的熱烈討論。

記憶體股價整理＝布局好時機？網比喻「航運2.0」：個股仍會向上

記憶體報價大漲、三星伺服器用記憶體傳出最高調漲 60%，帶動市場再度喊出「記憶體超級週期」說法。不過記憶體族群股價於周四、周五連日拉回，PTT一名網友轉貼相關新聞並點出，目前報價仍在上漲，股價卻難得整理，或許是逢回布局時機，但也提醒這一波漲勢除基本面外，籌碼面炒作成分不小，引發網友對記憶體循環、多空心態與散戶進場風險的熱烈討論。

南亞科開盤跳高空軍衝刺！他貼單示意「170元空2千股」…PTT喊救世主

南亞科(2408)17日開盤強勢跳高，引發PTT空軍高度關注。一名網友回文自揭操作，表示依照前一篇所訂「越過170進場放空」的進退策略，於開盤前後成功在170元空單成交，並附上委託截圖展示操作節奏，迅速成為全場焦點。討論主軸集中在：南亞科開高後是否轉弱、空單是否即將反轉被嘎，以及原PO短線操作的果斷與精準。

再談台灣半導體…川普批「實在很丟臉」？網友：是在嫌美國自己搞砸

美國總統川普再度談到台灣半導體議題，他批評的是「美國過去把晶片產業拱手讓人」，更直言美國「愚蠢地失去晶片生意」，並稱這種情況「實在很丟臉」此處指的是美國自身的政策錯誤，而非指向台灣。對於台灣如今生產全

