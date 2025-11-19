美股連三日重挫！小摩點破「真正兇手」…網驚：還沒到買點別急著抄底

美股近期連續下挫，標普500跌破6,725點重要支撐，科技股重心的那斯達克也失守50日均線，道瓊則寫下自4月以來最疲弱的三日表現。PTT網友轉貼摩根大通最新研判指出，這波回檔的核心並非外界熱議的「AI降溫」，而是由流動性緊縮引發的系統性賣壓，並提醒買盤尚未明顯進場。貼文引起討論，焦點集中在華爾街動向、降息預期以及機構是否「找理由出貨」等面向。

根據媒體報導，美國政府短暫關門、財政部一般帳戶（TGA）大幅增加，加上量化緊縮（QT）同時進行，使美國財政部大量吸收市場現金，造成可動用資金急速縮減。摩根大通指出，回購市場受壓使槓桿基金取得現金的能力下降，不具備獲得IORB資格的貨幣市場基金與對沖基金更須以提高回購利率吸金，導致整體市場成本上揚並壓縮槓桿部位，因而引發11月以來的股市逆轉。小摩也警告，若指數再向下，可能觸發系統性交易者的機械性賣盤，使跌勢加劇。

一名網友在PTT分享新聞後指出，目前「流通性緊縮，但買入區還沒到」，提醒投資人不要急著抄底，並戲稱「讓政府基金先上？」顯示對市場短期方向仍持觀望態度。

貼文引發大量回應，不少網友以戲謔方式解讀摩根大通的說法，認為大行往往「邊出貨邊講理由」，留言包括「小摩：不能讓他們知道我在出貨」、「解釋就是掩飾，掩飾就是逃避」、「兇手掰理由」、「不這樣講怎麼騙散戶接盤」。部分網友則將焦點放在政策期待上，推測「華爾街在逼 Fed 降息」、「降息不如預期」，認為流動性緊縮與政策路徑才是近期波動的源頭。

另一類留言直指市場氣氛本就偏多，認為重挫只是高檔震盪。有人提到「從四月到現在都漲兩萬點，跌幾百點在大驚小怪什麼」，也有人調侃「流動性釋放才有人接貨」、「要出貨總要找理由」。

部分網友則以華爾街慣性操作解讀行情，形容「大摩小摩割韭盤」、「逼鮑爾降息的劇本又來了」。也有投資人從結構面提出提醒，認為指數仍偏高、流動性未真正改善前「買點還沒到」，呼籲維持現金、避免過度提前抄底。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。