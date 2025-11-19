台股跌仍無恐慌感？他憂「落後補跌」 網直指：只是自高檔修正

台股18日隨國際股市走弱，大盤一度下跌約1%，有PTT網友對比近期美股科技股與小型股大幅回檔、恐慌情緒升溫，卻感受到台股市場情緒仍相對平靜，質疑「為什麼還是沒有恐慌感？」，並詢問是否該「認錯買回」。貼文隨即引發討論，留言集中在「漲多回檔屬正常修正」、「緩跌比急跌更可怕」，以及「國安基金與權值股撐盤，投資人信心仍在」等幾大方向。

一名網友在PTT發文表示，美股自10月以來明顯出現恐慌氣氛，若持有科技股或小型股，「應該都感覺得出來」，許多標的甚至腰斬，但相較之下，台股雖然當日大盤下跌約1%，不少個股卻跌幅有限，市場並未出現明顯恐慌賣壓。原PO對此感到困惑，一方面擔心台股是否「落後補跌」，另一方面又害怕錯過買回時機，因此才上網發文請益，希望了解其他投資人看法與操作策略。

對於原PO的疑慮，部分網友認為，如果在這樣的行情中感到恐慌，代表資金部位或杠桿運用可能過高，「如果你這樣的行情都會賠錢，要思考自己哪裡做錯」。也有人點出，今年以來台股指數已大漲數千點，近期只是自高檔回檔修正，強調「今年到現在漲四千多點，你會怕嗎」、「漲一萬點跌一兩千很正常」，暗示短線震盪不必過度情緒化；亦有網友以「還沒開始殺、才第一天」形容當前跌勢，認為談恐慌仍言之過早。

不少留言形成另一種共識，指出目前指數仍在高檔區間，加上台積電等權值股相對穩健、國安基金與「護盤資金」被視為尚在場內，投資人信心尚未鬆動。有人直言「台積沒什麼跌，大盤就不受影響」、「國安基金還在，真的別怕」、「拉回就是買點」，也有長期投資人表示，帳上仍維持不小獲利，「今年漲那麼多，現在跌的還不夠塞牙縫」，將回檔視為逢低布局或定期定額「慢慢吃」的機會，而非逃命訊號。

不過，也有一派網友提出較為謹慎的聲音，提醒「緩跌比四月急跌更可怕」、「每天跌1%，一個月就20%」，認為目前雖未見全面性恐慌，但若指數持續緩跌數月，真正壓力才會浮現。有人引用「溫水煮青蛙」、「熊市總在樂觀中開始」比喻當前氛圍，也指出中小型股、部分電子與傳產族群其實已經「跌爛了」，相關持有人早已感受到壓力。

另有網友從基本面與總體環境出發，強調台灣經濟數據仍佳、全球供應鏈與需求仍在，長期看多不變，但仍建議投資人控管持股與融資水位，避免在情緒與信心轉折之際，成為最後一批承接風險的人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。