台股跌仍無恐慌感？他憂「落後補跌」 網直指：只是自高檔修正

聯合新聞網／ 綜合報導
台股開低走低。記者曾原信／攝影
台股18日隨國際股市走弱，大盤一度下跌約1%，有PTT網友對比近期美股科技股與小型股大幅回檔恐慌情緒升溫，卻感受到台股市場情緒仍相對平靜，質疑「為什麼還是沒有恐慌感？」，並詢問是否該「認錯買回」。貼文隨即引發討論，留言集中在「漲多回檔屬正常修正」、「緩跌比急跌更可怕」，以及「國安基金與權值股撐盤，投資人信心仍在」等幾大方向。

一名網友在PTT發文表示，美股自10月以來明顯出現恐慌氣氛，若持有科技股或小型股，「應該都感覺得出來」，許多標的甚至腰斬，但相較之下，台股雖然當日大盤下跌約1%，不少個股卻跌幅有限，市場並未出現明顯恐慌賣壓。原PO對此感到困惑，一方面擔心台股是否「落後補跌」，另一方面又害怕錯過買回時機，因此才上網發文請益，希望了解其他投資人看法與操作策略。

對於原PO的疑慮，部分網友認為，如果在這樣的行情中感到恐慌，代表資金部位或杠桿運用可能過高，「如果你這樣的行情都會賠錢，要思考自己哪裡做錯」。也有人點出，今年以來台股指數已大漲數千點，近期只是自高檔回檔修正，強調「今年到現在漲四千多點，你會怕嗎」、「漲一萬點跌一兩千很正常」，暗示短線震盪不必過度情緒化；亦有網友以「還沒開始殺、才第一天」形容當前跌勢，認為談恐慌仍言之過早。

不少留言形成另一種共識，指出目前指數仍在高檔區間，加上台積電等權值股相對穩健、國安基金與「護盤資金」被視為尚在場內，投資人信心尚未鬆動。有人直言「台積沒什麼跌，大盤就不受影響」、「國安基金還在，真的別怕」、「拉回就是買點」，也有長期投資人表示，帳上仍維持不小獲利，「今年漲那麼多，現在跌的還不夠塞牙縫」，將回檔視為逢低布局或定期定額「慢慢吃」的機會，而非逃命訊號。

不過，也有一派網友提出較為謹慎的聲音，提醒「緩跌比四月急跌更可怕」、「每天跌1%，一個月就20%」，認為目前雖未見全面性恐慌，但若指數持續緩跌數月，真正壓力才會浮現。有人引用「溫水煮青蛙」、「熊市總在樂觀中開始」比喻當前氛圍，也指出中小型股、部分電子與傳產族群其實已經「跌爛了」，相關持有人早已感受到壓力。

另有網友從基本面與總體環境出發，強調台灣經濟數據仍佳、全球供應鏈與需求仍在，長期看多不變，但仍建議投資人控管持股與融資水位，避免在情緒與信心轉折之際，成為最後一批承接風險的人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

牛市修正還大跌前兆？「別人賺更多」是指數投資最大誘惑…也是最該忽略的

要長期堅持指數化投資有很多困難之處。除了前幾天講到的，忍受短期和長期下跌之外...。 先是以前大概也講過的一點，指數化是獲得市場平均，但既然是平均，總會隨時有表現很好的個股、市場、產業，網上或現實世

大盤已跌近2000點…帳損50萬！存股哥從容：正常回檔對我無任何影響

＊原文發文時間為11月18日 大盤從11/4最高點28554跌了2周已跌近2000點，看了一下自己的總值，從1050萬減少快50萬目前是1002萬，不過我認為只是很正常的回檔，不需要太過擔心，下跌才

台股跌仍無恐慌感？他憂「落後補跌」 網直指：只是自高檔修正

美股連三日重挫！小摩點破「真正兇手」…網驚：還沒到買點別急著抄底

美股近期連續下挫，標普500跌破6,725點重要支撐，科技股重心的那斯達克也失守50日均線，道瓊則寫下自4月以來最疲弱的三日表現。PTT網友轉貼摩根大通最新研判指出，這波回檔的核心並非外界熱議的「AI降溫」，而是由流動性緊縮引發的系統性賣壓，並提醒買盤尚未明顯進場。貼文引起討論，焦點集中在華爾街動向、降息預期以及機構是否「找理由出貨」等面向。

記憶體股一周風向急轉！網憂「超級循環」：還撐得住嗎？

記憶體族群近期成為市場焦點，上週股價在缺貨、超級循環等題材帶動下被熱烈追捧，本週卻隨盤勢拉回、利多聲調轉趨保守，有投資人明顯感受到風向逆轉。一名網友在PTT發文表示，上週市場還在拚命吹捧、搶買記憶體，這週卻出現「連累大廠」、「報價趨緩」等說法，質疑情緒變化過快，貼文引發網友對記憶體產業循環、股價漲多回檔與散戶心態的熱烈討論。

記憶體股價整理＝布局好時機？網比喻「航運2.0」：個股仍會向上

記憶體報價大漲、三星伺服器用記憶體傳出最高調漲 60%，帶動市場再度喊出「記憶體超級週期」說法。不過記憶體族群股價於周四、周五連日拉回，PTT一名網友轉貼相關新聞並點出，目前報價仍在上漲，股價卻難得整理，或許是逢回布局時機，但也提醒這一波漲勢除基本面外，籌碼面炒作成分不小，引發網友對記憶體循環、多空心態與散戶進場風險的熱烈討論。

