「非常可恥」川普又再度怪台灣搶晶片？網：自己不做現在怪別人

美國總統川普再次談到台灣半導體，稱美國「愚蠢地把晶片生意輸給台灣」，甚至表示台灣「幾乎生產世界上所有晶片，這非常可恥」。相關發言再度引爆PTT股板熱議，不少網友直指川普跳針，也有人提醒內容其實是在批美國自身過去政策。

根據《聯合報》即時報導，川普17日在白宮受訪時指出，美國過去放棄晶片製造，「愚蠢地把生意輸給台灣」，但如今晶片可望在數年內回流美國。他並強調，未來美國可能在短時間內生產世界上大多數的晶片。他也提到，美國將透過關稅保護產業，避免再次被「台韓搶走晶片生意」。

這段談話引發多方討論，有人認為川普將焦點放回「美國自己做不好」的問題，也有人認為言論意在施壓台美貿易談判與產能布局。

對於川普再次提及台灣晶片議題，不少網友從比較宏觀角度解讀，認為他是在罵美國自身而非台灣。部分留言寫道，「這是在說美國自己可恥吧」、「他是在臭美國以前把產業搞丟」、「方向正確，美國本來就想把晶片帶回去」、「AZ廠都開始量產了，他是在講產業回流」、「講這段其實是罵他們政府之前的錯誤」、「看內文就知道不是罵台灣」。

也有另一派網友直批川普說法荒謬，完全無法接受，留言相當直接，「講什麼屁話」、「流氓國家XD」、「自己不做現在怪別人」、「這種人怎麼當總統」、「嫌污染高又嫌人家賺錢」、「美國人不會輪班還敢講」。

