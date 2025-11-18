「獲利回吐」的心情要如何調適？網給建議：賣掉就會漲信不信

台股回檔，許多散戶開始面對「從賺錢變小虧」的心理壓力。原PO表示自己習慣「賺錢抱著、虧損就砍」，這波修正反倒讓獲利吐回去，甚至轉為綠字，煩到想直接刪 App。不少網友紛紛分享自身心路歷程，有人靠調適、有靠技術、有靠哲學，甚至有人說：習慣就好。

原PO近日遇到回檔，手中原本賺錢的股票變成沒賺、甚至小虧，引發情緒焦慮。他問股版大神們：「你們都怎麼調適這種心情？」甚至考慮不看帳面，等它總有一天會漲回來。貼文引發大量回應，有人勸紀律操作、有人強調選股、有的網友則分享自身慘痛經驗。

不少網友試著安慰並給實用建議，「從4月抱到現在的股還綠的，有安慰到你嗎？」、「你買台積 我確定會漲回來 其他我不敢說」、「回檔都是加碼點 沒在砍的」、「移動停利，賺錢的不要抱到變賠錢」、「跌就是市場在幫你打折」；也有人分享操作策略，「帳面回到負，其實是市場在『幫你打折』 by gpt」、「記得賣飛很正常，永遠有下一檔」。

也有一派網友直球回應原PO，「漲不回來了」、「變虧損就砍，祈禱不是操作」、「不就沒那個能力，是要調適啥？」、「由贏轉虧本來就幹到要死」、「如果虧損會影響心情，不適合操作」、「下次記得賣喔」、「賣掉就會漲，你信不信」；還有人認為這種狀況根源在心法，「不賣變賠才奇怪吧」、「近幾年才玩股票的人都不知道怎麼停利」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。