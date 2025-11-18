記憶體股價整理＝布局好時機？網比喻「航運2.0」：個股仍會向上

記憶體報價大漲、三星伺服器用記憶體傳出最高調漲 60%，帶動市場再度喊出「記憶體超級週期」說法。不過記憶體族群股價於周四、周五連日拉回，PTT一名網友轉貼相關新聞並點出，目前報價仍在上漲，股價卻難得整理，或許是逢回布局時機，但也提醒這一波漲勢除基本面外，籌碼面炒作成分不小，引發網友對記憶體循環、多空心態與散戶進場風險的熱烈討論。

該網友指出，在 AI 數據中心建設潮帶動下，伺服器記憶體需求暴增、供給吃緊，三星本月將 32GB DDR5 合約價從 9 月的 149 美元拉升到 239 美元，漲幅逾 60%，其他容量 DDR5 模組亦上調 30% 至 50%；同時 NAND 快閃記憶體也跟進調價，包括三星、SK 海力士、鎧俠及 SanDisk 相繼減產、調高合約價，北美科技大廠出現恐慌性拉貨。市調機構認為，在 AI 伺服器與雲端服務拉動下，記憶體產業正步入由企業需求主導的「超級週期」，供應吃緊情況恐延續到 2026 年甚至 2027 年。

原PO在貼文中指出，上周四、周五記憶體族群股價罕見回檔整理，但從新聞內容來看，無論 DRAM 或 NAND 報價仍維持上升趨勢，在供需緊俏、長線需求看好的情況下，現階段反而可能是「不錯的買入點」。不過他也語帶保留，提醒投資人不能只看到報價與基本面，這一波漲勢背後，資金追逐、短線籌碼推升的力道同樣強勁，若忽略籌碼風險，貿然在高檔追價，仍可能面臨劇烈震盪。

多數留言認同記憶體供需吃緊，「你知道我知道，法人也知道記憶體超級缺」，有人預期「明天一根」「記憶體五雄漲停」，也有網友把現在局面比喻為「航運 2.0」，認為在 AI 大潮下，記憶體價格與相關個股仍有向上空間。亦有網友指出，全球大廠把資本與產能優先投入 AI 高階晶片，讓一般伺服器、PC 用記憶體供應更為緊張，「怎麼賣怎麼賺」，直言看好接下來營收爆發。

但也有不少人明顯感到不安，直言「利多新聞一篇一根，幾篇了？怕」，質疑媒體連日強打記憶體題材，可能反映主力急於出貨，散戶進場恐成最後一棒。有人以航運、面板循環為例提醒，過去同樣出現 over booking、恐慌囤貨、之後又因擴產與需求鈍化導致崩盤的案例；也有人擔心未來若產能擴張、需求降溫，記憶體價格一旦反轉，股價波動將成為「大戶的玩具」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。