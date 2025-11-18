南亞科開盤跳高空軍衝刺！他貼單示意「170元空2千股」…PTT喊救世主

南亞科(2408)17日開盤強勢跳高，引發PTT空軍高度關注。一名網友回文自揭操作，表示依照前一篇所訂「越過170進場放空」的進退策略，於開盤前後成功在170元空單成交，並附上委託截圖展示操作節奏，迅速成為全場焦點。討論主軸集中在：南亞科開高後是否轉弱、空單是否即將反轉被嘎，以及原PO短線操作的果斷與精準。

根據原PO說明，他先前在討論串中預告「南亞科超過170便放空」，17日開盤強勢跳出高價，讓他認為是「上漲有限、下跌無限」的盤勢驗證，因此立即進場。他貼出下單軟體畫面，可見其委託時間為 08:40，價格170元、數量2,000股，於09:00開盤後即全數成交。原PO表示，若今日意外收盤漲停，短期可能繼續噴出，但他仍願意依策略執行，並一句「祝各位都賺錢」作結。

原PO後續再度更新戰況，並附上補單畫面，顯示他成功在盤中轉弱時補回，等於完成一趟短線逆勢「衝浪空」操作。他在文中表示，今日成交量明顯萎縮，「沒量怎麼沖都沖不起來」，因此選擇見好就收，補空離場後便悠哉表示「我去吃早餐了」，強調自己操作僅求一段、並非久放空單。

大量網友湧入朝聖，直呼他是空軍救世主。「太強了吧」「反轉術式！」「170空166補舒服」「補在最低，respect」等留言不斷出現，也有人笑稱「空頭反轉之神出馬，牙科瑟瑟發抖」。部分網友看到他貼出的委託圖，更直接稱讚：「這單真的漂亮」、「高手每天都有吃不完的布丁滷蛋」。也有人跟單湊熱鬧，希望能在平盤附近補回。

然而，也有網友提出提醒，指出開高放空風險不小，「放久要小心被嘎」「站得越久越危險」，認為短線可玩，但若遇到突襲拉抬，空單恐承受劇烈壓力。另有網友從籌碼角度討論，「大股東第三波賣南亞科賣完了嗎？」「散戶今天明明都在賣」，質疑盤面並非完全站在空方這邊。也有人打趣表示「你發文是不是因為擔心了」。

