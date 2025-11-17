現在是台積電（2330）進場好時機？「兩大理由」引熱議

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電進場時機再掀討論，原PO點出「勞退大量持股」與「美國不會讓台積電受傷」兩大理由，引發網友正反激辯。有人喊All in，也有人提醒短線壓力不小。本報資料照片
PTT有網友發文表示，現在可能是「進場台積電」的好時機，理由包含勞退基金大量持有台積電、以及美國政策環境不至於傷害台積電。他認為政府一定會護盤，長線布局不必太悲觀，話題引發版友激烈討論。

原PO提出兩點看法...

第一，他指出勞退基金有相當大比例都壓在台積電身上，若股價崩跌，退休金縮水會對社會造成巨大衝擊，因此政府必然不會放任崩盤。

第二，他認為美國對台積電的重要性，使得「想搶劫也沒辦法」，因為美國有許多股民也持有台積電，美方不可能故意傷害這家全球關鍵企業。

文章最後他表示，因此台積電現在反而可能是進場機會。

不少人直接喊進場、信心滿滿，「建議歐硬」、「會噴」、「買台積電一定賺，賺錢就是這麼簡單」、「一人一張買回台積電 灣灣的台積電」、「可 以 ALL IN」、「準備起飛囉」、「分散風險到0050 2330 TSM三支標的 賺錢 簡單」。

也有網友從台幣升值、政策面切入「台幣升值，今天外資大進場，科技股買什麼都是漲吧」。

也有不少人提醒風險、甚至酸味十足，「高點護盤越陷越深到時沒救」、「可是短線外資一直賣欸」、「早就all in到沒現金」、「這不是好時機吧 就是一個剛好的價格」、「上禮拜不買，今天才買」、「假如突然一個立法，錢被挖走就GG了」、「短線高點套牢沒救」、「單」、「一群老人是要暴動什麼 笑死」。

還有人直接潑冷水，「杜金龍說會到3000多」、「考股蛙：有次6xx老杜看好上千就回檔至370」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 護盤 外資 科技股
