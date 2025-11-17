快訊

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

新台幣兩天狂升近0.6 元？投資人傻眼：比特幣在震嗎

新台幣短時間快速升值，PTT網友議論不斷。有人說「美國要台幣升值早有預期」，也有人擔心出口與壽險業壓力升高。本報資料照片
台幣匯率這兩天大幅波動，引發PTT討論。有網友形容「兩天0.6元」，直呼出口商、壽險業者都快受不了。

原PO認為，新台幣在短短兩個交易日內明顯升值，跟比特幣波動一樣誇張。

儘管台美日前發布聯合聲明，但他覺得內容「只是例行公事」，其他亞洲貨幣並沒有劇烈波動，美元指數、油價、黃金也相對平穩。

因此提出疑問：「這樣不只出口商受不了，壽險也傻眼吧？現在連買美元都要盯盤了嗎？」

不少網友指出，新台幣升值其實不意外，有其背景因素。代表性留言包含，「我覺得你覺得怪才是有問題」、「代表台幣很脆弱的 加上真的該升值」、「美國要台幣漲這其實計畫已久」、「之前有黑手壓很久」、「彭總時代就是出口導向 現在結構不同了」、「這次應該是緩升跑不掉了」。

另一派網友則擔心升值速度太快，對出口與產業帶來壓力。討論區留言反映，「代表之前有黑手壓很久才會爆升」、「日韓都沒升 我們升是自找死路」、「上次升到25也是被美國逼的」、「這波動真的是搞人」、「升值拿什麼跟日韓競爭」、「物價不降就升值？家庭會崩潰」。

