聽新聞
0:00 / 0:00
吵0050還0056沒意義？肥羊「借錢炒股超好賺」：10年報酬率高於0050
【股市爆料同學會．金融股肥羊】
聽說最近有兩個財經網紅，為了0050和0056在吵架，我說句客觀的評價，如果你覺得0050好，就去投資0050，覺得0056好，就去投資0056，兩個人都對，沒啥好吵的。
至於獲利誰高呢，如果A網紅拿1000萬，投資0050，以奇摩公告的年化投資報酬率15.8%計算，10年後，可以拿回4335萬，淨賺3335萬。
如果B網紅，除了1000萬本金外，再跟銀行借1000萬，利息2.5%，投資0056，以奇摩公告的年化投資報酬率13.08%計算，10年後，可以拿回6840萬，扣掉負債1000萬，10年利息250萬，最終的結果是5590萬，淨賺4590萬。
可以很明顯看出來，雖然A網紅把0050的投資報酬率吹得天花亂墜，但投資報酬率，遠不及B網紅，這就是借錢炒股的威能。0056偏高的股息，剛好可以拿來支付銀行利息，0050的股息偏低，如果要搞借錢炒股，就必須賣掉手上的持股，來支付銀行利息，投資績效會大打折扣。
最後談一下我個人的炒股績效，眾所周知，我在2016年只有1500萬，目前的股票資產1億52萬，負債950萬，淨資產9102萬，10年的年化投資報酬率19.76%，高於0050的15.8%。
各位要繼續爭辯股票的投資報酬率高低，或是思考如何讓自己賺到更多的錢，一切的選擇權，在於你，而不在於我，最後告訴各位一個秘密，借錢炒股超好賺喔。
所有股票和ETF，一律建議賣光，轉金融股。團長私訊，2小時1萬元，即使只問3分鐘，也是收1萬元。
◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言