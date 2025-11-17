吵0050還0056沒意義？肥羊「借錢炒股超好賺」：10年報酬率高於0050

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

聽說最近有兩個財經網紅，為了0050和0056在吵架，我說句客觀的評價，如果你覺得0050好，就去投資0050，覺得0056好，就去投資0056，兩個人都對，沒啥好吵的。

至於獲利誰高呢，如果A網紅拿1000萬，投資0050，以奇摩公告的年化投資報酬率15.8%計算，10年後，可以拿回4335萬，淨賺3335萬。

如果B網紅，除了1000萬本金外，再跟銀行借1000萬，利息2.5%，投資0056，以奇摩公告的年化投資報酬率13.08%計算，10年後，可以拿回6840萬，扣掉負債1000萬，10年利息250萬，最終的結果是5590萬，淨賺4590萬。

可以很明顯看出來，雖然A網紅把0050的投資報酬率吹得天花亂墜，但投資報酬率，遠不及B網紅，這就是借錢炒股的威能。0056偏高的股息，剛好可以拿來支付銀行利息，0050的股息偏低，如果要搞借錢炒股，就必須賣掉手上的持股，來支付銀行利息，投資績效會大打折扣。

最後談一下我個人的炒股績效，眾所周知，我在2016年只有1500萬，目前的股票資產1億52萬，負債950萬，淨資產9102萬，10年的年化投資報酬率19.76%，高於0050的15.8%。

各位要繼續爭辯股票的投資報酬率高低，或是思考如何讓自己賺到更多的錢，一切的選擇權，在於你，而不在於我，最後告訴各位一個秘密，借錢炒股超好賺喔。

