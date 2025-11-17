力積電（6770）被喊「基本面優異」…年底到了新聞變甜？遭網友反諷

晶圓代工廠力積電（6770）近期強勢上攻，法人買盤積極、記憶體價格續揚、封裝題材升溫，市場喊出「營運動能熱到明年」。但在PTT上，網友對「基本面優異」的說法反應兩極，甚至直接吐槽：「年底懂的都懂」。新聞面與市場情緒出現明顯落差。

原文指出，力積電自10日以來連續走強，均線呈現多頭排列；第三季虧損收斂、記憶體報價上揚，公司並自11月起調整部分晶圓代工價格，市場預期第四季有望量價齊揚。

法人動向也偏向正面，近五日外資買超逾9萬張、自營商買超逾1.1萬張，投信則小幅轉買。

在法說會中，總經理朱憲國提到記憶體火熱、利基型DRAM受排擠效應推動價格持續上漲，相關動能可望延續至明年上半年；先進封裝方面，中介層（Interposer）良率達量產水準，WoW也在與客戶進行PoC，預估明年下半年具備量產條件。

營收部分，十月合併營收41.34億元，月增4.6%、年增5.6%，但第三季仍為稅後淨損27.28億元，每股稅後淨損0.65元。

不少網友抱持戲謔但偏樂觀的看法，「年底到了」、「記憶體抓最後一個，不要不信」、「這次相信黃董！」、「相信黃懂 明天歐硬」、「下一次財報還久 先炒到過年」、「期限：1月1號」。

也有人直接否認新聞觀點，質疑「基本面優異」的說法，「基本面優異XD」、「第四季虧損逐漸收斂=第四季還是虧錢」、「急了」、「出貨文」、「基本面在哪，不是賠錢嗎？重新定義基本面？」、「看到力積電跟基本面優異放在一起有種莫名的好笑」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。