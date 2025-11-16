台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

新台幣近日再度走強，引發傳產業者大喊新台幣升值恐成「壓垮傳產的最後一根稻草」。有企業直言，若急升重演，衝擊可能比「川普對等關稅」更嚴峻。消息在PTT一曝光，立刻掀起大量討論。

根據報導，傳產業者指出台灣在全球定位尷尬：高階產品比不上日本、低階又很難贏過中國與東協，若新台幣快速升值，加上缺乏政府扶持，恐讓本就辛苦的代工產業更難生存。

機械公會認為，國際機構預估台幣甚至有機會升向28元，若幅度過快，出口與工具機產業將首當其衝；反之若緩升，業者仍能調整訂單與成本。

汽車產業也示警，台灣市場規模有限，一旦升值幅度大、進口車更便宜，國產車恐「不用玩了」，30萬相關就業人口可能受影響。

不少網友認為傳產反應過度，留言串起來的風向大致如下，「早倒光了、沒升值前就倒光了」、「緩升還撐不住，企業問題很大」、「沒競爭力請倒一倒」、「匯率漲個幾%就撐不住的還是早點收」、「台幣緩漲十幾年了，人民購買力才是被縮水」、「升值好啊，全家出國爽吃」。

也有網友替基層與外銷業者發聲，或質疑政府缺乏策略，「沒有FTA/RTA本來就劣勢」、「升值暴力來一下真的撐不住」、「傳產這兩年有感，央行聲明再來一次更慘」、「政府沒有方向，不只慢半拍還看不出策略」、「台幣昨天美元指數漲還逆勢升，這才奇怪」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。