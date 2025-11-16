快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

執掌14年！庫克將蘋果市值推到4兆美元…卻被指AI落後「可能要交棒了」

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果董事會傳加速接班計畫，Tim Cook最快2026年卸任，由John Ternus呼聲最高。(路透資料照片)
蘋果董事會傳加速接班計畫，Tim Cook最快2026年卸任，由John Ternus呼聲最高。(路透資料照片)

蘋果董事會被曝正在加速接班布局，目標是在2026年讓執掌蘋果14年的Tim Cook交棒。市場討論瞬間沸騰，下一任CEO究竟會把全球市值4兆美元的科技巨擘帶向哪裡，也成為果粉與投資圈的最大話題。

《金融時報》報導，蘋果董事會正加速遴選Tim Cook繼任者，最快2026年卸任。呼聲最高的人選是蘋果硬體工程高級副總裁John Ternus。知情人士透露，此次換帥與業績無關，而是歷時多年的組織規劃。

自2011年接替Steve Jobs以來，Tim Cook帶領蘋果市值從3500億美元一路飆升至4兆美元。然而在AI浪潮席捲、科技巨頭瘋狂卡位之際，蘋果在AI領域的進展明顯落後競爭對手，也讓「換人」成為高層內部重要議題。

若由John Ternus接任，代表蘋果再次回到以硬體工程為核心的領導路線，外界也好奇他是否能帶領蘋果跨入AI新時代、開拓下一個爆款產品。

不少人直接認為換CEO是利多，「利多吧因為庫克到17了還是沒創新」、「當然利多現在是AI創新時代不是省成本時代」、「65歲確實該退休了」、「終於要看到創新的蘋果了？」、「庫克是供應鏈大師但創新不行是該換人」。

也有不少網友替Cook抱不平，「他讓市值漲成4兆美元還不夠猛嗎」、「守成做到極致也是本事」、「換人搞不好更慘」、「蘋果不是倒是很會賺錢啊」、「沒有蘋果殺手功能但依然全球第一」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

蘋果 庫克 CEO
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

新台幣近日再度走強，引發傳產業者大喊新台幣升值恐成「壓垮傳產的最後一根稻草」。有企業直言，若急升重演，衝擊可能比「川普對等關稅」更嚴峻。消息在PTT一曝光，立刻掀起大量討論。 根據報導，傳產業者

執掌14年！庫克將蘋果市值推到4兆美元…卻被指AI落後「可能要交棒了」

蘋果董事會被曝正在加速接班布局，目標是在2026年讓執掌蘋果14年的Tim Cook交棒。市場討論瞬間沸騰，下一任CEO究竟會把全球市值4兆美元的科技巨擘帶向哪裡，也成為果粉與投資圈的最大話題。 《

「不空不行」台股跳空轉弱！PTT空方出手：高估值＋政策變數

PTT股板上有網友以「大盤 空」為題發文，指出近期台股在高位震盪、外在環境不確定增多，因此決定站在空方，並列出七大理由說明看空邏輯，引起多方與空方的論戰。 原PO提到，美股在高估值環境下震盪加劇

美股跌爛臭魚…台股AI卻鋼鐵般強勢？網：台股走自己的路

台美股向來被視為高度連動，只是時間差問題。不過近期美股大幅回檔、科技族群跌得像「臭魚爛蝦」，反觀台股卻相對抗跌、AI股依舊強勢，引發PTT網友熱議：這次是美股跌錯，還是台股領先全球？ 原PO指出

南亞、台化連飆漲停！網驚呼「四寶重返榮耀」：三個月風向完全不同

南亞與台化連兩日強勢亮燈，帶動台塑四寶全面走揚，PTT股板掀起熱烈討論。許多網友感嘆，八月時還人人喊打的台塑四寶，如今因母公司處份南亞科持股、布局電子轉型等利多訊息刺激，竟在短時間內出現劇烈反轉，不少人笑稱「一人得道雞犬升天」、「母憑子貴」。也有人提醒，本業表現仍弱，這波漲勢是否能持續仍待觀察。

普發1萬能變9萬！小姐姐：台股基金長期複利真的差很大

財經主持人詹璇依在最新影音中提到，政府普發的1萬元現金，看似金額不大，但只要方法正確，依然能透過投資的「複利效果」持續放大。她以市值型ETF與台股主動式基金為例，示範不同報酬率在長期下會產生多大的差距

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。