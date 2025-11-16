執掌14年！庫克將蘋果市值推到4兆美元…卻被指AI落後「可能要交棒了」

蘋果董事會被曝正在加速接班布局，目標是在2026年讓執掌蘋果14年的Tim Cook交棒。市場討論瞬間沸騰，下一任CEO究竟會把全球市值4兆美元的科技巨擘帶向哪裡，也成為果粉與投資圈的最大話題。

《金融時報》報導，蘋果董事會正加速遴選Tim Cook繼任者，最快2026年卸任。呼聲最高的人選是蘋果硬體工程高級副總裁John Ternus。知情人士透露，此次換帥與業績無關，而是歷時多年的組織規劃。

自2011年接替Steve Jobs以來，Tim Cook帶領蘋果市值從3500億美元一路飆升至4兆美元。然而在AI浪潮席捲、科技巨頭瘋狂卡位之際，蘋果在AI領域的進展明顯落後競爭對手，也讓「換人」成為高層內部重要議題。

若由John Ternus接任，代表蘋果再次回到以硬體工程為核心的領導路線，外界也好奇他是否能帶領蘋果跨入AI新時代、開拓下一個爆款產品。

不少人直接認為換CEO是利多，「利多吧因為庫克到17了還是沒創新」、「當然利多現在是AI創新時代不是省成本時代」、「65歲確實該退休了」、「終於要看到創新的蘋果了？」、「庫克是供應鏈大師但創新不行是該換人」。

也有不少網友替Cook抱不平，「他讓市值漲成4兆美元還不夠猛嗎」、「守成做到極致也是本事」、「換人搞不好更慘」、「蘋果不是倒是很會賺錢啊」、「沒有蘋果殺手功能但依然全球第一」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。