「不空不行」台股跳空轉弱！PTT空方出手：高估值＋政策變數

PTT股板上有網友以「大盤 空」為題發文，指出近期台股在高位震盪、外在環境不確定增多，因此決定站在空方，並列出七大理由說明看空邏輯，引起多方與空方的論戰。

原PO提到，美股在高估值環境下震盪加劇、AI題材升溫後有「過熱」疑慮，加上通膨未完全回落、利率仍偏高、川普關稅變數未明，使得台股突破動能下降。他強調在「情緒轉保守、量能不足」階段，假突破風險高，因此選擇操作空單。

同時原PO也列出自己的進退場機制，包括停損條件（大量突破壓力線、突破前高）與停利條件（跌破月線不回、爆量收黑、跌破半年線）。

不少網友看完支持原PO的空方看法「會贏，我空手了」、「空蛙：好日子才剛開始」、「合理，先回季線」、「你會贏喔」。

但也有另一派反嗆原PO「看跌才喊空，嫩」、「這種文出來通常又準備噴了」、「跌就泡沫，漲就神隱」、「不要懷疑，明天就嘎爆」；部分人也質疑空點太晚，認為前幾天高點時沒喊，今天跌了才跳出來。

