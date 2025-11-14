美股跌爛臭魚…台股AI卻鋼鐵般強勢？網：台股走自己的路

台美股向來被視為高度連動，只是時間差問題。不過近期美股大幅回檔、科技族群跌得像「臭魚爛蝦」，反觀台股卻相對抗跌、AI股依舊強勢，引發PTT網友熱議：這次是美股跌錯，還是台股領先全球？

原PO指出，美股近期除了道瓊以外，多數指數都回到甚至跌破季線，但台股離季線仍有一段距離。雖然今日台指灌破月線，但盤面卻不見美股那種恐慌氣氛，AI概念股甚至持續硬挺。

他好奇：是否台股領先反應？或外資終於認同台灣AI企業實力？

多位網友認為台股本就有自身節奏，甚至有落後補漲邏輯：「台股今年本來就漲最多，不意外」、「台股跟費半位階差不多，沒什麼不合理」、「前陣子美股創高時台股沒跟，現在只是補漲後的高姿態震盪」、「台股走自己的路，美股只是剛好回到台股目前的節奏」。

也有人認為風險仍在、補跌只是時間問題：「等融資斷一波，下來會更快」、「台股撐著的是內資、基金、甚至國安，撐不住就一起掉」、「2330一跌，連動就會出現了」、「下週就會補跌，不要不信」。

