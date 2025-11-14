普發1萬能變9萬！小姐姐：台股基金長期複利真的差很大

財經主持人詹璇依在最新影音中提到，政府普發的1萬元現金，看似金額不大，但只要方法正確，依然能透過投資的「複利效果」持續放大。她以市值型ETF與台股主動式基金為例，示範不同報酬率在長期下會產生多大的差距。

詹璇依表示，雖然同樣是1萬元起步，但投入商品的年化報酬不同，累積的結果會完全不一樣。她以兩種類型比較：

年化報酬率8%：接近大盤、市值型 ETF 的水準 年化報酬率12%：主動操作的台股基金水準

以下是她給出的時間差異示範：

五年後：

年化8%：大約變成1.5萬元

年化12%：大約變成1.7萬元

此階段差距不大。

十年後：

年化8%：約2萬元

年化12%：約3.1萬元

差距開始拉開，主動基金接近三倍。

十五年後：

年化8%：約3.1萬元

年化12%：約5萬元

二十年後：

年化8%：約4.6萬元

年化12%：高達9.6萬元

她指出，複利效果的力量會在時間越拉越長時變得更明顯。對投資人來說，選擇什麼商品比金額大小更重要。

她仍然認為，在台股市場，主動出擊、主動投資，有機會爭取到更亮眼、讓人滿意的報酬；但最重要的前提仍是投資人的風險承受度與長期紀律。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。