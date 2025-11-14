創見（2451）一路鎖上來…存股變飆股！他順風車賺590萬獲利了結下車

美國政治新聞網站Politico引述知情人士稱，在台美對等關稅談判進入尾聲之際，美方要求台灣對美投資金額「介於韓國的3500億美元與日本的5500億美元之間」，消息在PTT股票版引發激烈討論。有網友疑惑，若傳出中的台積電千億美元赴美投資不在其內，等同還要再加碼，直呼「太難纏了吧」，不少人質疑條件近似「保護費」或「戰敗賠款」，憂心台灣財力與產業將被大幅掏空。

