創見（2451）一路鎖上來…存股變飆股！他順風車賺590萬獲利了結下車
創見（2451）這周接連飆出多根漲停，原本以存股心態抱著的投資人突然「存股變飆股」，原PO更直接貼出下車單，價差加領息一年多獲利590萬，引發股版熱烈圍觀。
原PO分享，2024年8月記憶體族群修正，創見股價從120多回跌到90元初頭，當時殖利率約6.5%、本益比17倍，還有超額配息，因此以存高股息心態買進50張。
今年記憶體行情急轉大好，庫存反而變成順風，創見本週「一天一根」直攻漲停。原PO分兩天賣出50張，下車落袋。
總結：買進成本4,669,652 元，領息298,479 元，賣出實收10,276,420 元，總獲利5,905,547元，報酬率約126.6%
不少人看完直接祝賀「賺爛了高手」、「買在低價、賣在漲停，讚」、「能抱住這筆倉位不簡單」、「存股變飆股太爽了」。
但也有人提醒、或半開玩笑表示「剛上車你就下車 QQ」、「創見反轉也很快，小心」、「這檔真的天上掉禮物」、「我103 賣飛看到哭」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
