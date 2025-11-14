健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

健保財務吃緊，立委賴士葆在質詢時拋出「拿掉補充保費上限」的建議，稱可替健保挹注高達4800億元。衛福部長石崇良聽完笑說「我眼睛都亮了，晚上一定很好睡」，但這番話卻讓股民炸鍋，痛批「部長好睡，散戶睡不著」。

賴士葆指出，現行補充保費對股利、利息、租金等六項特定所得，僅課徵2.11%，且僅針對未超過1000萬元部分。若拿掉這個「上限」，一年可多收4800億元健保費。他形容這做法「簡單又有效，拔有錢人的毛他們也不敢唉」，並當場問部長「敢不敢？」

石崇良則笑著回：「聽到眼睛都亮了，晚上一定很好睡」，但未正面承諾是否採納，僅回應「要先跨部會協調」。

對此提案，部分網友直言支持：「有本事就無上限啊」、「本來就該劫富濟貧」、「上億股息才是真富人，該多繳一點」、「拿掉上限比較合理」。也有網友認為，「這樣至少不會再欺負小資族，改成讓大老闆分擔也公平」。

另一派網友則怒批：「大股東不爽棄息，賣壓更重」、「你睡得好，股民睡不著」、「健保不是稅，不該無上限」、「法人持有根本課不到」、「不敢課囤房稅，偏要動股票族」。還有人酸說，「聽起來像共產主義萬歲，敢不敢真的動金主再說」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。