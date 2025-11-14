台指期夜盤大跌500點…怎麼辦？直雲：打算出清一半的持股

台指期夜盤大跌500點 我打算這麼做

我有說過我不是死多頭，我是空手過清明節股災，昨天台指期夜盤大跌500點，我打算今天出清一半的持股，因為最近降息機率很高，卻完全帶不起來科技股，加上外資的空單也是一直的加上去。

我認為危機是出現，但是前幾天漲漲跌跌訊號沒有出來，我就還是看多，但是現在有一根大跌，我認為往下訊號出現是該開始防禦。

今天就把持股降低一半，如果未來再跌就再降，跟著盤勢走。

多頭的時候我是衝鋒陷陣的趙雲，空頭我是帶大家逃命的劉備，我必須做好兩個角色。

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。